Созданные природой: топ-10 святых криниц Беларуси 29.07.2023, 20:55

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Легенды о чудодейственной силе придают им особую атмосферу таинственности.

Беларусь – это страна не только озер, но и подземных вод, нашедших выход на поверхность. Известных родников в республике более 60, и большинство из них – со своей уникальной историей. Вокруг белорусских криниц немало легенд, связанных с религиозными мотивами, что придает им особую атмосферу таинственности.

Людская молва наделяет криницы чудодейственными свойствами, приписывая их появление высшим силам. Как правило, рядом с источником располагаются также священные камни или деревья.

С научной точки зрения сакральные родники действительно обладают полезными свойствами (набором минералов и солей), поскольку залегают под землей. Вода в них отличается особенной прозрачностью и неповторимым вкусом. А поводом для мифологизации становится тот факт, что они не замерзают зимой и не нагреваются летом.

В любом случае, эти природные объекты стоят того, чтоб на них посмотреть и попробовать воду на вкус. И это вполне могло бы стать туристической Меккой для иностранцев, в чьих странах такого нет. Журналист Tochka.by решил изучить наиболее популярные белорусские криницы.

Лесная сказка недалеко от Минска

Кто-то может сказать, что криницы – сомнительный повод для путешествий. Но иногда поездка может быть не для того, чтобы посмотреть, а чтобы подумать. Экотропа «Святые криницы» под Радошковичами может сполна компенсировать дефицит тишины и спокойствия.

Длина экопути составляет всего 350 метров, но этого достаточно, чтобы погрузиться в особую атмосферу, ведь он находится в лесу. Уникальности добавляет деревянный настил. А отвлечься от суеты большого города помогают шум маленьких ручейков и пение птиц.

По легенде здесь была церковь, которая ушла под землю. На ее месте якобы и появились криница.

Замыкая круг

Раковский родник находится на окраине агрогородка под Минском. Источник выделяется хотя бы тем, что его описание в документах появилось более пяти столетий назад.

Местная легенда гласит о слепом, который исцелился благодаря тому, что послушался Богоматери, явившейся ему во сне, и умылся водой из этой криницы. Впоследствии около ключа была построена церковь.

Особенной криницу делает еще один факт: она протекает по поверхности 150 метров, а затем, никуда не впадая, снова уходит под землю.

Криница-озеро

Голубая криница возле деревни Клины в Славгородском районе бьет из кратера и образует небольшое озеро с синеватой водой. Ежесекундно на поверхность выливается до 60 литров воды.

Вода здесь пригодна для питья и сильно минерализована. Здешний миф предлагает перейти озеро трижды, чтобы никакая болезнь не смогла вас одолеть.

За этим сюда приезжает множество верующих. На берегу для них построена часовня.

Нарочанский край

Этому роднику, как и многим его собратьям в Мядельском районе, удалось сохранить первозданный вид.

Болтикская криница расположена в заказнике «Голубые озера» вблизи озера Нарочь. Соответственно, место пользуется популярностью благодаря не только чудодейственному источнику, но и красивым природным пейзажам.

Чудотворный источник в Логойске

Целебные свойства логойского источника отмечены в документах еще с XIX века, в конце которого тут возвели Свято-Николаевскую церковь. Ключ, названный в честь Николая Чудотворца, бьет фактически из-под самого алтаря.

В начале 2000-х рядом оборудовали купель, которую верующие посещают в течение всего года и особенно на Крещение.

Считается, что здешняя вода избавляет от болезней ног и психических расстройств. Также есть истории о том, как женщины, которые долго не могли забеременеть, искупавшись, становились матерями.

В окружении древнего леса

Если от Логойска поехать дальше по витебской трассе, можно добраться еще до одного озерного края во главе с городом Лепель. Это место издавна славится большим числом не только всевозможных водоемов, но и животворящих криниц, поэтому здесь много санаториев.

Один из самых популярных источников находится в очень красочном месте в окружении древнего леса – в нескольких километрах от деревни Краснолучка. Сбиться с пути не позволят таблички-указатели на деревьях.

Легенда рассказывает, как крестьянин молился о выздоровлении незрячей от рождения дочери. Однажды во сне Матерь Божия велела ему пойти к роднику и умыть лик ребенка живительной водой. Местный житель послушался, и его дочь излечилась. В знак благодарности счастливый отец возвел рядом храм, который в 1960-е годы сгорел при пожаре.

У подножия древнего языческого капища

Еще один живой памятник природы находится в городе Сенно. Вода в кринице «Капличка» содержит сероводород, о чем свидетельствует характерный запах.

Расположен родник у подножия древнего языческого капища. Раньше над ним стояла деревянная церковь, но ее разобрали в 1930-е годы.

Со временем у источника возвели небольшую кирпичную каплицу, которая и дала название еще одной кринице.

Самый длинный приток Немана

Фото: wikimapia.org

Судя по всему, найти криницу можно в любом месте Беларуси, особенно там, где есть знаковый водоем.

Река Вилия сама по себе появляется во многих легендах и сказаниях. Она формирует и самый крупный в Беларуси искусственный водоем – Вилейское водохранилище.

Есть рядом с ней и еще один почитаемый в народе источник. Его легко заметить издалека благодаря рукотворной горе из камней, которую венчает изваяние Девы Марии.

Целый каскад

Фото: putnic.by

Каскад криниц «Захаренка» нашел выход из земных недр в густом ельнике вблизи деревни Гамарня в Быховском районе. Дойти до памятника природы можно по извилистой лесной тропинке длиной около километра.

Тут на относительно небольшой площади из-под земли бьет более десяти ключей, естественно, с кристально чистой водой.

Здесь же соорудили часовню, где в дни церковных праздников проводят богослужения.

Легенда гласит, что свое имя каскад получил в честь незнакомки, которую заметили купающиеся. Перед тем, как исчезнуть, девушка сказала, что ее зовут Захаренка.

Местные также называют эти источники Ильинскими – в честь церкви, которая ранее якобы существовала в этом месте.

Самые известные криницы

Фото: zhirovichi-monastery.by

Вероятно, самые известные святые ключи бьют в Жировичах под Слонимом. Первый источник, по преданию, появился в 1470 году у старой груши, на которой явилась икона Божией Матери.

Впоследствии здесь построили храм, и под его алтарем оборудовали колодец. Старейший источник получил название «Заалтарный».

Еще две криницы находятся в полутора-двух километрах от церкви, но начинают свой путь они также в первом ключе.

Считается, что вода Жировичских источниках лечит от множества болезней, в частности, помогает при радикулите, ревматизме, шпорах на пятках, головокружениях.

Сюда приезжает большое количество желающих набрать родниковой воды или окунуться в обустроенных купелях. Некоторые даже совершают паломничество. А слава о чудодейственной силе местных криниц распространилась далеко за пределы Беларуси.

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