Британский полковник ответил, когда Украина совершит стратегический прорыв на фронте 29.07.2023, 21:11

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ВСУ сейчас ищут уязвимое место в обороне россиян.

Стратегический прорыв Украины будет там, где у оккупантов иссякнет ресурс.

Как заявил британский полковник Глен Грант в эфире «Эспрессо», переломный момент может наступить в течение месяца.

По его словам, Силы обороны Украины ищут пробел в обороне россиян. В то же время защитники Украины хорошо сдерживают нашествие оккупантов в Донецкой области.

«Найдется место, где Россия вдруг не сможет воевать должным образом. Именно там должен произойти настоящий стратегический прорыв. И поэтому, глядя на юг, у меня возникает вопрос: что происходит в районе Донецка, когда украинские войска продвигаются вперед? Что произойдет, если они ворвутся в Донецк? Есть ли у ВСУ еще около 30 тыс. солдат, которые могут войти в Донецк и взять его? Это интересные вопросы на данный момент, потому что поле боя до конца неясно. А может, это будет Лиман, или это Бахмут, или это Донецк, или это Запорожье и юг. И только в ближайшие две-три недели, или в течение следующего месяца будет понятно, где на самом деле Украина может нанести наибольший ущерб оккупантам», - сказал Грант.

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