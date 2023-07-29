Позор счастливого дедушки 1 Алексей Лушников

29.07.2023, 21:34

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Дальше в Кремль придут санитары.

Счастливый дедушка осознал, что победить Украину на поле боя невозможно. Триггер от второго взрыва главного моста его жизни возбудил в дедушке глубинные психиатрические волны. Они холодом разошлись по позвоночнику, напомнив весь смысл его жизни - оккупацию Крыма. «Не удержать» - подумал дедушка, и ярость заплясала в судорожных импульсах головного мозга. Забегали скулы. Глаза налились бешенством. Счастливого дедушку трясло. «Месть», «страшная месть», «только месть» - ворковали демоны в напряжённые ушные раковины.

Так была решена новая фаза последней путинской войны.

«Будем мстить всем».

Украинцам, русским, полякам, белорусам. Всем, кто попадётся на пути. Всем, кто видел позор счастливого дедушки. С мостом. С ЮАР. С натовским Эрдоганом. С мятежным Пригожиным. С телефонным Лукашенко. Со всеми…

Месть как главная цель войны.

Психопатия, захлестнув счастливого дедушку, вылилась по Одессе. Это финальная стадия исключительно бессмысленной войны. Терминальная. Дальше в Кремль придут санитары.

Алексей Лушников, Telegram

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