Позор счастливого дедушки1
- Алексей Лушников
- 29.07.2023, 21:34
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Дальше в Кремль придут санитары.
Счастливый дедушка осознал, что победить Украину на поле боя невозможно. Триггер от второго взрыва главного моста его жизни возбудил в дедушке глубинные психиатрические волны. Они холодом разошлись по позвоночнику, напомнив весь смысл его жизни - оккупацию Крыма. «Не удержать» - подумал дедушка, и ярость заплясала в судорожных импульсах головного мозга. Забегали скулы. Глаза налились бешенством. Счастливого дедушку трясло. «Месть», «страшная месть», «только месть» - ворковали демоны в напряжённые ушные раковины.
Так была решена новая фаза последней путинской войны.
«Будем мстить всем».
Украинцам, русским, полякам, белорусам. Всем, кто попадётся на пути. Всем, кто видел позор счастливого дедушки. С мостом. С ЮАР. С натовским Эрдоганом. С мятежным Пригожиным. С телефонным Лукашенко. Со всеми…
Месть как главная цель войны.
Психопатия, захлестнув счастливого дедушку, вылилась по Одессе. Это финальная стадия исключительно бессмысленной войны. Терминальная. Дальше в Кремль придут санитары.
Алексей Лушников, Telegram