Что почем на минской Комаровке в последние выходные июля 29.07.2023, 21:46

Цены на ягоды радуют минчан.

В последние выходные лета, несмотря на переменчивую погоду, горожане отправляются на Комаровку, чтобы порадовать себя яркими и вкусными фруктами и овощами. Корреспонденты агентства «Минск-Новости» также изучили ассортимент рынка.

Конечно, вначале направляемся к рядам с дарами лета — ягодами и фруктами. Пока еще на прилавках можно отыскать любимую многими черешню. Ценник более демократичный, чем в начале июня. За «любимицу публики» продавцы просят 6,9–11 руб. за килограмм. За полный стакан ежевики придется заплатить 5 руб., земляничной малины — 10, крыжовника — 2. За кило малины нужно отдать 9,9, голубики — 10,9, клубники — 9,9, вишни — 8,5.

— В прошлые выходные брала земляничную малину на пробу, оказалась очень вкусной. Сегодня решила еще и других ягод взять, — рассказала минчанка Ольга. — Нужно отдать должное продавцам — ни одной плохой ягодки. Ешь и чувствуешь, как это вкусно и полезно!

Радует покупателей и обилие фруктов. За кило спелых абрикосов придется заплатить 6,90–7,9 руб., сочных нектаринов — от 6,7, слив — от 6,5, персиков — от 7,5, лимонов — от 11, винограда без косточек — 7,9.

Пользуются популярностью ароматные дыни. Кило «колхозницы» продают от 4,5 руб., а «торпеда» обойдется дешевле — 2,9 за кило. Арбузов на рынке предостаточно. Стоимость — 3–3,8 за килограмм.

Разнообразие и на овощных рядах. Обилие выбора порадует даже самых взыскательных покупателей. Нужно только найти все необходимое по лучшей цене.

Белорусский картофель всегда в списке покупок у минчан. Стоимость приятная — от 1,5 до 2,5 руб. за килограмм. Пользуются спросом свекла и морковь. В среднем продавцы их реализовывают за 1,29–2,5 руб. Белокочанную капусту можно купить за 2,1–2,5, баклажаны — за 3,5, кабачки — за 0,99–1,2, редис — за 3,5, кукурузу — за 4,5. Репчатый лук продают от 4 руб. за кило. Стоимость ярких и крупных перцев — от 5 руб.

Радует ценник на помидоры — от 3,5 до 4,5. За черри придется заплатить от 10, встречаются варианты и подороже. Снизилась стоимость огурцов — от 3 руб. за килограмм. По-прежнему чеснок — дорогое удовольствие: от 15 до 20 руб.

Порадует демократичность цен на зелень. К примеру, пучок зеленого лука, укропа, салата и петрушки обойдется в 1,5–2 руб., кинзы, шпината и руколы — в 2,5.