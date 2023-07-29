Пионтковский: Суровикина и Гиркина арестовали разные башни Кремля 1 29.07.2023, 21:55

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Борьба между партиями «почетной ничьей» и «почетной капитуляции» набирает обороты.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что террорист Игорь Гиркин погибнет в российской тюрьме, а вот генерал Сергей Суровикин имеет шанс быть помилованным Путиным.

Пионтковский для телеканала «Эспрессо» заявил, что куратором Гиркина был лучший друг Путина Юрий Ковальчук.

«Очень много неправильных оценок относительно причин ареста Гиркина. Доходит до того, что вот где-то он там недостаточно уважительно отозвался о Кабаевой, но Путину, простите, наплевать на эту Кабаеву. Сейчас гораздо важнее ставки. Гиркин - самый верный сторонник Путина. Мы же помним, как в самое тяжелое время Гиркин говорил, что при всех его претензиях к Путину, но он дал правильную оценку бунту Пригожина. Говоря, что Пригожин рупор гораздо более влиятельной силы тех людей, которые хотят закончить войну капитуляцией и выходом из войны. Он рассказывал правду о Пригожине. Ну, и чтобы уже ответить на все вопросы сразу, я скажу, что за его спиной стоял никто иной, как Юрий Ковальчук, ближайший друг Путина», - рассказал политолог.

Пионтковский добавил, что Ковальчук был идеологом не только войны в Украине, но и мировой войны. Он навевал Путину идеи о мировом господстве, о победе над Западом, о реванше за поражение Советского Союза.

«Сейчас Ковальчук понял, что эта война проиграна. Хотя она была уже проиграна в первую неделю войны, когда Путин не смог взять Киев. И он понимает, что надо спасать то, что есть, огромную собственность. А проблему для них, для этой «партии почетной капитуляции», составляет где-то 10-15% российского населения, которые являются Z-долбанутыми. А основное население пассивное. Ну вот, надо работать с этими 10-15% упоротых. Так вот Пригожин с ними и работает, работал и продолжает», - пояснил Пионтковский.

Публицист заметил, что именно это и разоблачает Гиркин в своей лекции от 12 июля, а через 2 дня его арестовали.

«Его арестовала другая партия. Я же говорю, что в России двоевластие. Те, кто держит в темнице и мучают Суровикина - это ближайшие сторонники Путина. Именно партия «почетной ничьей», за то, что он явно сочувствовал Пригожину. А вот самого Гиркина арестовала и добьет, конечно, в тюрьме другая партия - эта партия «почетной капитуляции», которую он громко пытался разоблачить, обращаясь к тем самым упоротым патриотам. Но мужчине предлагали пожизненное в Гааге в прекрасной комфортной камере с интернетом, библиотекой, бассейном. Гиркин бы прекрасно провел остаток жизни в этой камере. А в России его тоже приговорили к пожизненному заключению, вот только это пожизненное будет короче. Уверяю вас, Суровикина может когда-нибудь и выпустят из тюрьмы, а вот Гиркина они прибьют», - сказал эксперт.

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