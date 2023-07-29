Эксперт рассказал, как ВСУ ломают оборону РФ на юге 29.07.2023, 22:21

Россияне вынуждены постоянно покидать позиции.

В Запорожской области на фронте идут достаточно активные военные действия, и продвижение Вооруженных сил Украины позволяет занимать все больше господствующих высот, пишет УНИАН.

Как рассказал военный эксперт Александр Коваленко в эфире телемарафона, Силы обороны продолжают свое движение на Запорожье, и россияне не могут полноценно держать оборону, постоянно покидая позиции.

«На сегодня мы можем говорить о клине, который вбит между Работино и Вербовым, это очень важно, потому что это говорит о фактическом приближении ко второй линии обороны почти вплотную», - сказал эксперт.

По словам Коваленко, в районе Великой Новоселки – административной границы Донецкой и Запорожской областей – после освобождения Старомайорского «все очень плохо будет для россиян в Старомлиновке», потому что открывается возможность выравнивания флангов по правому и левому берегу.

«Также Силы обороны продвигаются по флангам, и продвижение позволяет занимать все больше господствующих высот. И фактически это будет иметь тот же эффект, который мы увидели возле Бахмута – после того, как Силы обороны взяли под свой контроль господствующие высоты в районе Клещеевки, сразу посыпалась оборона у россиян», - сказал эксперт.

Что касается левобережной Херсонщины, Коваленко отметил, что здесь преимущественно происходит формирование условий за счет артиллерийской работы, а также действий украинских Сил специальных операций, которые имеют возможность проведения тех или иных операций на левом берегу.

«Но говорить о том, что там сейчас началось какое-то наступление - нет, пока об этом рано говорить, происходит именно обыденный процесс уничтожения позиций оккупантов», - добавил Коваленко.

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