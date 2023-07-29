Резников: Навыки украинских бойцов из ССО будут изучать в странах НАТО

Резников: Навыки украинских бойцов из ССО будут изучать в странах НАТО2
- 29.07.2023, 22:35
- 1,524
Великобритания является главной страной в поддержке украинского спецназа.
В субботу, 29 июля, министр обороны Украины Алексей Резников, поздравляя спецназовцев с Днем Сил Специальных Операций, передал им комплименты от западных коллег, отметив их уникальный опыт, которым увлекаются в странах НАТО.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на на официальный сайт Минобороны Укрианы.
По словам Резникова, во время международных встреч на уровне министров обороны в делегациях Великобритании, США и Нидерландов есть ветераны-спецназовцы, которые всегда передают через него поздравления своим украинским коллегам. Также они постоянно намекают на необходимость особой поддержки ССО.
Особенно активными «лоббистами», утверждает украинский министр, являются представители Великобритании.
«Британские инструкторы говорят: после победы Украины мы от ваших инструкторов будем брать науку, ведь то, что уже умеют ваши ребята, в мире не умеет никто!»- заявил он.
Резников отметил, что НАТО образовалось, чтобы сдерживать «агрессию Российской империи, которая тогда называлась Советским Союзом».
«Сегодня в НАТО уже начали осознавать, что Украина — единственная страна в мире — не государство-член Альянса, имеющее реальный боевой опыт, как бить россиян», — подчеркнул он.