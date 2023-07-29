Резников: Навыки украинских бойцов из ССО будут изучать в странах НАТО 2 29.07.2023, 22:35

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Великобритания является главной страной в поддержке украинского спецназа.

В субботу, 29 июля, министр обороны Украины Алексей Резников, поздравляя спецназовцев с Днем Сил Специальных Операций, передал им комплименты от западных коллег, отметив их уникальный опыт, которым увлекаются в странах НАТО.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на на официальный сайт Минобороны Укрианы.

По словам Резникова, во время международных встреч на уровне министров обороны в делегациях Великобритании, США и Нидерландов есть ветераны-спецназовцы, которые всегда передают через него поздравления своим украинским коллегам. Также они постоянно намекают на необходимость особой поддержки ССО.

Особенно активными «лоббистами», утверждает украинский министр, являются представители Великобритании.

«Британские инструкторы говорят: после победы Украины мы от ваших инструкторов будем брать науку, ведь то, что уже умеют ваши ребята, в мире не умеет никто!»- заявил он.

Резников отметил, что НАТО образовалось, чтобы сдерживать «агрессию Российской империи, которая тогда называлась Советским Союзом».

«Сегодня в НАТО уже начали осознавать, что Украина — единственная страна в мире — не государство-член Альянса, имеющее реальный боевой опыт, как бить россиян», — подчеркнул он.

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