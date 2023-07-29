Эксперт рассказал, когда россияне сами начнут убегать с поля боя 29.07.2023, 22:56

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Всего два события заставят оккупантов покинуть фронт.

Украинские военные делают все, чтобы освободить земли и уничтожить врага. Всего два события заставят оккупантов убегать с поля боя. Об этом во время чата на «Главреде» рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Он убежден, что РФ окончательно осознает свое поражение после того, как украинские военные освободят Бахмут и выйдут на берег Азовского моря.

«После этого даже самым заядлым оптимистам в РФ станет понятно, что война окончательно проиграна Россией, и с Путиным нужно что-то делать», - сказал Загородний.

Контрнаступление ВСУ

Ранее Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ идет медленно, но вскоре оно наберет обороты. Украинский президент подчеркнул, что, несмотря на трудности, украинские воины ловко продвигаются вперед. По его словам, Украина не хочет терять своих военнослужащих, поэтому наше государство достаточно осторожно подходит к наступательным действиям.

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