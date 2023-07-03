Погромы во Франции: бабушка убитого полицией подростка призвала прекратить насилие 3.07.2023, 4:59

Фото: ЕРА

Женщина попросила протестующих остановиться.

Бабушка 17-летнего Наэля, которого в пригороде Парижа во вторник в упор застрелил полицейский, призвала прекратить беспорядки, вспыхнувшие и продолжающиеся уже пять ночей подряд после его смерти.

Об этом сообщает Euronews.

Женщина попросила участников беспорядков «прекратить бить витрины магазинов, не крушить школы и автобусы».

«Я говорю людям, которые разрушают вещи: остановитесь. Не бейте окна, не крушите школы, не крушите автобусы. Остановитесь, это же мамы в автобусах, это же мамы, которые гуляют на улице», – сказала Надя, бабушка 17-летнего Наэля в эфире BFM-TV.

«Я злюсь на двух полицейских, потому что их было двое, которые ударили моего внука двумя прикладами по голове, и на того, кто выстрелил ему прямо в сердце, а мог бы выстрелить в ногу, в руку», – сказала бабушка.

«В этом случае у него забрали жизнь», – подчеркнула она, выразив шок из-за сбора средств в интернете в пользу полицейского, который сделал смертельный выстрел.

«У меня сердце болит. Он забрал у меня внука. Этот человек должен заплатить, как и все остальные. Те, кто нарушает закон и бьет полицейских, также будут наказаны. Я верю в справедливость. Я верю в справедливость», – сказала она.

38-летнему полицейскому, который произвел смертельный выстрел, было предъявлено обвинение в умышленном убийстве, и в четверг его заключили в тюрьму.

Наэля похоронили в субботу в присутствии его матери, бабушки и нескольких сотен других людей.

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