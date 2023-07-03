Украинские военные бьют рекорды Александр Коваленко

3.07.2023, 5:55

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Успешный для ВСУ июнь.

Завершился июнь, можно подвести предварительные итоги этого месяца, который по многим показателям уничтоженной российской техники стал рекордным.

Итак, адептам культа «провалившегося наступления» посвящается. Рекорды июня 2023 года.

Абсолютный и самый важный рекорд месяца — это количество уничтоженной артиллерии. Причём рекорд был установлен не только по количеству уничтоженной ствольной артиллерии (688), но и РСЗО (57). Всё это стало возможным благодаря эффективной контрбатарейной борьбе и вскрытию позиций оккупантов разведкой боем.

В июне был установлен рекорд по количеству уничтоженных средств ПВО противника (56). Зачастую средства ПВО размещаются между второй и третьей линией обороны, либо и вовсе на третьей линии — в тылу. Эта планомерная работа по выжиганию средств ПВО также являлась частью подготовки к наступлению.

Рекордным оказалось и количество уничтоженной спецтехники (122). Это обстоятельство также абсолютно не удивляет, поскольку в условиях активизации СОУ вдоль линии фронта россияне вынуждены были активизировать все своим подразделения, инженерные в том числе, для поддержки полосы обеспечения.

Так же стоит упомянуть и другие позиции, пускай и не рекордные, но тоже важные.

Одной из них является второй за всю полномасштабную войну показатель уничтоженных БПЛА (414). В этот показатель входят и Shahed-136.

Вторым показателям за весь период войны стал и показатель уничтоженной автотехники (555). Это стало следствием массового вскрытия складов оккупантов и их уничтожения, в связи с чем склады были переведены на «колёса». Уничтожение логистических конвоев вернулось на уровень начала войны.

Стоит уделить внимание и количеству уничтоженных ББМ (390). Пускай это даже не второй и не третий показатель, но самый высокий с октября 2022, период предыдущего наступления СОУ. А потому оставить без внимания этот показатель было бы неправильным.

Собственно, таковы итоги июня. И они как нельзя лучше демонстрируют, что конкретно происходило в этом месяце. А происходило планомерное уничтожение сил и средств врага, что в значительной степени ослабило его оборонные возможности.

Александр Коваленко, Telegram

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