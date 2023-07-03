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Кто может получить льготу по транспортному налогу

  • 3.07.2023, 7:51
Кто может получить льготу по транспортному налогу

Налоговики напомнили, что сбор нужно заплатить до 15 ноября.

Налоговики напомнили белорусам о том транспортном налоге за 2022 года. Во-первых, его надо заплатить до 15 ноября нынешнего года. Во-вторых, по нему ранее ввели дополнительные льготы.

Владельцам автомобилей нужно заплатить транспортный налог за 2022-ый до 15 ноября нынешнего года, отмечают в инспекции МНС по Брестской области.

Напомним, размер транспортного налога будет зависеть от разрешенной максимальной массы (например, легковой или грузовой автомобиль) и вместимости транспортного средства (тот же автобус). Также ставку могут определять за одну единицу транспортного средства (например, прицеп-дача, мотоцикл, седельный тягач).

Налоговики уточняют, что с 2022 года добавились новые льготы по транспортному налогу. Так, скидка в 50% предусмотрена не только для ветеранов ВОВ, инвалидов I или II группы и пенсионеров, но также ветеранов боевых действий на территории других государств и многодетных семей.

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