Российские оккупанты попали в «информационный капкан» 1 3.07.2023, 8:03

7,892

Враг может покинуть Херсонское и Запорожское направления.

Даже осознавая бессмысленность удержания контроля над определенным участком фронта, россияне не могут себе позволить его утратить, потому что попали в «информационную ловушку» из-за ситуации с Бахмутом.

Об этом заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире «24 канала».

О значении участка фронта в районе Бахмута для россиян военный эксперт сказал следующее:

«Было подано все так, что Бахмутско-Соледарский выступ, который, в принципе, любой бы генерал сделал так, что они давно оттуда вышли и отошли бы на Попасную. Это называется выравнивание фронта и управляемый отход, а вот они этого сделать не могут, потому что информационно Соледарско-Бахмутский выступ накачан так, что отход с этого выступа будет воспринят российским обществом как потеря Крыма. Для них это примерно одинаково. Это называется информационный капкан».

Полковник запаса ВСУ высказался о планах военного руководства РФ, которые могут резко изменить ситуацию на фронтах Украины: «Они однозначно будут войска перебрасывать с Херсонского и Запорожского направлений сначала на усиление в районе Бахмута для того, чтобы не допустить прорывов наших или уничтожения этого выступа. Они, скорее, выйдут с Херсонского и Запорожского направлений, оставят Запорожскую атомную, но будут сидеть в этом Бахмутско-Соледарском выступе, потому что для них информационный капкан для российского народа будет намного мощнее при потере Бахмута и Соледара».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».