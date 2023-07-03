закрыть
3 июля 2023, понедельник, 9:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские оккупанты попали в «информационный капкан»

1
  • 3.07.2023, 8:03
  • 7,892
Российские оккупанты попали в «информационный капкан»

Враг может покинуть Херсонское и Запорожское направления.

Даже осознавая бессмысленность удержания контроля над определенным участком фронта, россияне не могут себе позволить его утратить, потому что попали в «информационную ловушку» из-за ситуации с Бахмутом.

Об этом заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире «24 канала».

О значении участка фронта в районе Бахмута для россиян военный эксперт сказал следующее:

«Было подано все так, что Бахмутско-Соледарский выступ, который, в принципе, любой бы генерал сделал так, что они давно оттуда вышли и отошли бы на Попасную. Это называется выравнивание фронта и управляемый отход, а вот они этого сделать не могут, потому что информационно Соледарско-Бахмутский выступ накачан так, что отход с этого выступа будет воспринят российским обществом как потеря Крыма. Для них это примерно одинаково. Это называется информационный капкан».

Полковник запаса ВСУ высказался о планах военного руководства РФ, которые могут резко изменить ситуацию на фронтах Украины: «Они однозначно будут войска перебрасывать с Херсонского и Запорожского направлений сначала на усиление в районе Бахмута для того, чтобы не допустить прорывов наших или уничтожения этого выступа. Они, скорее, выйдут с Херсонского и Запорожского направлений, оставят Запорожскую атомную, но будут сидеть в этом Бахмутско-Соледарском выступе, потому что для них информационный капкан для российского народа будет намного мощнее при потере Бахмута и Соледара».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников