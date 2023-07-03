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Приморск-Ахтарск принял эстафету

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  • Александр Коваленко
  • 3.07.2023, 8:16
  • 7,232
Приморск-Ахтарск принял эстафету

Россияне снова уронили бомбу на город?

Насчет фото воронки неподалеку от аэродрома в Приморске-Ахтарске в Краснодарском крае.

Очевидно, что это никакая не Storm Shadow, SCALP или некое иное средство поражения. Воронка для этого слишком велика и больше похожа на результат воздействия ракеты Х-22.

К слову сказать, через сектор Приморск-Ахтарска, время от времени, но осуществляются пролеты стратегов Ту-22М3 и пуски ракет Х-22. В свою очередь, прекрасно известно о том, что Х-22 это не только очень неточная ракета, но и дефективная, в особенности в вопросах надежности ее топливной системы.

Например, за 2022 год только в Черное море упали из-за отказа топливной системы три ракеты Х-22. И в связи с этим следует задаться вопросом, а были ли в момент инцидента в Краснодарском крае в воздухе носители ракет Х-22. Если да, то можем поздравить Приморск-Ахтарск с успешным принятием эстафеты от Воронежа и Белгорода.

Александр Коваленко, Telegram

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