Продолжит ли доллар бить рекорды в Беларуси 1 3.07.2023, 9:27

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Прогноз по курсам валют на неделю.

Сайт myfin.by подготовил традиционный прогноз по курсам валют на неделю.

С учетом того, что в Беларуси сегодня государственный праздник, а завтра, 4 июля, такой же День Независимости в США, можно ожидать, что в ближайшее время курсы основных валют будут колебаться около значений конца прошлой недели.

Курс доллара США, вероятнее всего, будет минимально расти к USD/BYN 3,0500. Евро также может немного подняться в цене до EUR/BYN 3,3100. Российский рубль остается внизу таблицы около RUB/BYN 3,4200 за 100 российских рублей.

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