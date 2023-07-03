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«Беларуская выведка»: Лукашисты хотят оставить белорусов без шенгенских виз

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  • 3.07.2023, 8:23
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«Беларуская выведка»: Лукашисты хотят оставить белорусов без шенгенских виз

Режим хочет оставить в стране две-три площадки для получения виз.

Полтора года назад мы предупредили о комплексе мер, предпринимаемых КГБ по сокращению возможностей белорусов получать визы в ЕС. Нам стало известно о прошедшем совещании в центральном аппарате КГБ о комплексе мер по сдерживанию возможностей консульств и визовых центров ЕС по выдаче виз белорусам, пишет Telegram-канал «Беларуская выведка».

Итогом совещания стала положительная оценка оперативной работы по данному направлению. Тертель, сославшись на «указание сверху», поставил задачу по усилению работы: в течение следующих 6 месяцев оставить возможность получения виз всего в двух-трех центрах/ консульствах.

Главному управлению контрразведки поставлена задача буквально «знать каждого выезжающего», т. е. владеть оперативной информацией практически на всех потенциально интересных граждан, пересекающих границу ЕС, установить граждан, имеющих паспорта или ВНЖ в ЕС.

Приказано взаимодействовать с Погранкомитетом в этом вопросе. Управлению разведки и 4 ГУ КГБ приказано усилить агентурно-вербовочную работу в отношении часто выезжающих в ЕС и проживающих на территории ЕС граждан РБ.

Вывод. Не откладывайте получение виз, старайтесь сделать все возможное, для заблаговременной записи, т. к. возможности по получению визы ЕС будут сведены лукашистами к минимуму.

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