Times: Путин может взорвать Запорожскую АЭС 2 3.07.2023, 8:36

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Никаких реальных успехов на фронтах армия РФ уже давно предъявить публике не может.

Российский диктатор Владимир Путин вполне может распорядиться взорвать Запорожскую атомную электростанцию, чтобы укрепить свои пошатнувшиеся позиции. Об этом пишет британская газета Times в редакционной статье.

Times считает, что Путину как авторитарному правителю важно сохранять лицо в глазах своих поклонников.

Однако ход войны, разрешение которой само по себе уже было «огромной стратегической ошибкой», и недавняя попытка мятежа, по мнению газеты, может подтолкнуть Путина к каким-то радикальным шагам.

Никаких реальных успехов на фронтах путинская армия уже давно предъявить публике не может, что бьет по имиджу удачливого и решительного лидера, а события 24 июня, по мнению Times, дополнительно продемонстрировали шаткость позиций Путина: российская армия почти не сопротивлялась «вагнеровцам» Евгения Пригожина, а люди в Ростове, по мнению Times, «с энтузиазмом приветствовали наемников».

Это опасный момент для путинского режима и, следовательно, момент повышенной опасности для региона. Чтобы вернуть расположение политической удачи, Путин может поддаться искушению эскалировать войну в надежде на скорые победы», – рассуждает Times.

«Его армия уже взорвала плотину гидроэлектростанции в Каховке (хотя Россия это отрицает). Вполне возможно, что у них есть и план удара по Запорожской атомной электростанции», – продолжает газета.

Об угрозе диверсии россиян на оккупированной ими ЗАЭС давно говорят украинские власти. Россия эти подозрения отвергает.

Times отмечает, что в пользу этих подозрений говорит и постепенный вывод военных и персонала со станции, сообщения о которых появлялись в последние дни.

По мнению Times, страны НАТО должны решительно предупредить Москву, что не оставят без ответа диверсию на АЭС с потенциально катастрофическими последствиями. Каким может быть этот ответ, газета предположить не пытается.

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