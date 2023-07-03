«Как можно было довести хозяйство до такого состояния»5
- 3.07.2023, 8:41
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Белорусы возмущены видео с коровами, тонущими в навозе.
Работники одного из лучших сельхозпредприятий в Кормянском районе — КСУП «Дубовица» — обратились к общественности с шокирующим видео.
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Хартия-97%» видно, как коровы на ферме почти полностью зарыты в навозе, их едва можно разглядеть. «Вот так пропадает труд животноводов! Животные просто гибнут!», — говорят работники в голос.
Коровы по уши в навозе: шокирующее видео с фермы КСУП «Дубовица».— Сharter97.org (@charter_97) July 3, 2023
Работники одного из самых крепких сельхозпредприятий в Кормянском районе - КСУП «Дубовица» - обратились к общественности с шокирующим видео. На кадрах видно, как коровы на ферме почти полностью зарыты в навозе, их… pic.twitter.com/JcygeYhFqw
КСУП «Дубовица» специализируется на производстве мяса, молока, зерна и крупного рогатого скота. Работники утверждают, что управляющим хозяйства всё равно на состояние животных. Поэтому они решили показать всем, в каких условиях содержатся коровы.
Видео вызвало бурную реакцию в соцсетях. Люди возмущены и жалеют бедных животных. Вот что пишут в комментариях:
— Кем надо быть, чтобы так относиться к животным.
— Как так можно было довести хозяйство до такого состояния.
— Бедные коровки, не могу смотреть. Выпустите их, не держите в таких условиях. — По всей стране такие хозяйства, считанные ухожены.