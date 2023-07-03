Атака ВСУ в районе Антоновского моста рассорила российских пропагандистов 3.07.2023, 8:53

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«Военкоры» решили не повторять официальную версию Минобороны РФ.

Операции Вооруженных сил Украины в районе Антоновского моста спровоцировали заметную волну событий в российском информационном пространстве, аналитики ISW высказывают по этому поводу несколько выводов.

Министерство обороны России пытается консолидировать контроль над российским информационным пространством, подрывая усилия тех «военкоров», которые не повторили официальную версию пропаганды о событиях вокруг моста. 1 и 2 Минобороны РФ заявило, что российские войска якобы «успешно отбили» попытку украинского десанта на левом берегу Херсонской области возле Антоновского моста и непропорционально праздновали эту «победу» над незначительным десантом ВСУ. Однако некоторые российские «военкоры», вопреки сообщениям Минобороны, отметили, что бои до сих пор продолжаются и что украинские силы удерживали некоторые позиции у Антоновского моста по состоянию на 2 июля. Тогда в российских Телеграм-каналах начали появляться посты с критикой нескольких прокремлевских и провагнеровских пабликов, сообщения которых противоречили официальному нарративу Минобороны России. Таких «военкоров» обвинили в распространении якобы «ложной информации» о ситуации вокруг Антоновского моста и в помощи украинским «психологическим операциям». В свою очередь, те Телеграм-каналы, которые сообщили о продолжении боев у моста, обвинили Генштаб России в том, что он начал атаку на сообщество российских «военкоров». Они напомнили, что в 2022 году российский Генштаб и Минобороны уже пытались возбудить уголовное дело против «военкоров, и заявили, что более точное освещение фронтовых реалий в значительной степени подрывает попытки Минобороны РФ преувеличить успехи России. Некоторые из этих «военкоров-бунтовщиков» ранее напрямую взаимодействовали с Владимиром Путиным, напоминают в ISW, поэтому вполне вероятно, что Минобороны России стремится подвергнуть цензуре некоторых аффилированных с Кремлем «военкоров» из-за опасений, что эти ультранационалисты могут раскрыть Путину российские военные неудачи во время ежемесячных заседаний т.н. «рабочих групп по вопросам СВО» в Кремле.

Конфликт Минобороны РФ России с сообществом «военкоров» из-за тривиальной боевой операции у Антоновского моста может свидетельствовать о том, что российское военное командование не видит других «успехов», о которых можно было бы доложить Путину на фоне украинского контрнаступления. Ранее ISW предполагал, что российское Минобороны, возможно, преувеличило свою «победу» на востоке Херсонской области, чтобы восстановить репутацию российской группы войск Днепр и Южного военного округа (ЮВО), чей штаб в Ростове-на-Дону неделю назад окружила и захватила ЧВК Вагнера. Министерство обороны России постоянно преувеличивало потери Украины с начала полномасштабного вторжения и, возможно, не уверено, что такие повторяющиеся [ложные] нарративы в достаточной степени компенсируют отсутствие какого-либо прогресса России на поле боя, ведь ВСУ продолжают «ограниченные, но постоянные продвижения на востоке и на юге Украины», напомнили в ISW.

Попытка российского Минобороны преувеличить заявленную тактическую «победу» России у Антоновского моста и его попытки ограничить альтернативную информацию имели обратный эффект. Российские «военкоры» начали обвинять военное командование России в том, что оно не предоставило российским военнослужащим на восточном берегу Херсонской области катера и другие припасы, и в целом обвинили Минобороны РФ во лжи о ситуации на передовой из собственных корыстных соображений. Таким образом, российское провоенное сообщество продолжает критиковать российское Минобороны даже после неудачного мятежа ЧВК Вагнера и даже тогда, когда Пригожин фактически потерял свою [пропагандистскую] платформу в России.

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