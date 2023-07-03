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«Отдельный вид наслаждения — когда твой инструмент играет на большой сцене»

  • 3.07.2023, 9:21
«Отдельный вид наслаждения — когда твой инструмент играет на большой сцене»

Белорус вложил $3000 в необычную мастерскую и стал гитарным мастером

Сделать классное дело своей работой и кайфовать каждый день — сегодня показываем человека, у которого это получилось. Дмитрий занимается ремонтом и реставрацией музыкальных инструментов, у него своя мастерская, в которую вложено не меньше $3000 в эквиваленте, пишет onliner.by.

Как стать гитарным мастером?

Первая гитара у парня появилась лет в 15, и сразу случился мэтч.

— После девятого класса купил электрогитару в магазине. Мне хотелось ее доработать, улучшить, подпилить под себя. Сначала сделал себе гитару, затем друзья стали что-то приносить… Такое маленькое локальное сарафанное радио.

Потом парень познакомился с ребятами, которые занимались этим профессионально, тусил с ними в мастерской, учился. Плюс помогли интернет, западные видеошколы и практика.

В итоге все вылилось в свою мастерскую. Чтобы стартануть, нужно было не меньше $3000. Это как рыбалка: постоянно хочется что-то улучшить и докупить, шутит Дмитрий.

— Для этой работы нужны кропотливость, стрессоустойчивость, сильное желание разобраться в чем-то новом и победить какую-то «болячку» в инструменте или оборудовании.

Что может случиться с гитарой?

Да что угодно.

Например, бывали такие эпизоды: девушка в порыве злости разбивала гитару или писала на ней гвоздем…

Вообще, в мастерской занимаются не только гитарами, но и другими инструментами. А вот за ремонт духовых и баянов Дмитрий не берется: он на них не играет, а это важное условие для мастера, потому что у каждого инструмента своя специфика.

— Частенько приносят самостоятельно починенные инструменты, и на них без слез не взглянешь. Стоимость переделки раза в два выше, поэтому самостоятельно чинить не рекомендуется.

Клиенты приходят самые разные — от школьников до профессиональных музыкантов и пенсионеров, которые хотят восстановить гитары из молодости.

Самый дорогой проект этой мастерской — реставрация старой бас-гитары из шестидесятых. Сейчас ее увезли в Чехию, тогда работа обошлась не меньше чем в 1000 рублей.

Удовольствие или деньги?

В первую очередь это удовольствие и только потом уже деньги.

— У меня есть основная работа, бросать которую я не планирую, потому что если 24/7 заниматься подобным ремеслом, то это непременно приведет к падению качества.

Что самое кайфовое в работе?

— Я здесь, потому что мне нравится помогать людям, работать руками и делать что-то красивое. Мне нравится работать с чем-то уникальным и редким, где есть чему удивиться или поучиться.

В этой профессии прекрасно то, что ты можешь насладиться результатом своей работы. Смотришь фотографию «до», видишь воочию «после» — и такой: «Вау, круто!»

Второе — эмоции клиента, когда приносят какую-нибудь старую родительскую гитару, которую только обнять и плакать, и потом она вся такая новенькая, блестящая, как с конвейера. Это тоже прекрасно.

Отдельный вид наслаждения — когда твой инструмент играет на большой сцене.

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