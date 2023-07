От ранений умерла украинская писательница Виктория Амелина 3.07.2023, 9:34

Виктория Амелина

Она была ранена во время российского удара по кафе в Крамотроске.

В PEN Украина сообщили, что украинская писательница Виктория Амелина умерла. Она получила тяжелое ранение во время российской ракетной атаки на кафе Краматорска, которая произошла 27 июня, пишет New Voice.

Как пишет PEN, врачи и парамедики в Краматорске и Днепре делали все возможное, чтобы спасти ее жизнь, но, к сожалению, ранение было смертельным. В последние дни жизни Виктории рядом с ней были ее родные и друзья.

«Из-за полномасштабной войны России против Украины Виктория Амелина стала не только писательницей. С лета 2022-го она присоединилась к правозащитной организации Truth Hounds. Виктория вместе с командой работала как документатор военных преступлений на деоккупированных территориях на востоке, юге и севере Украины, в частности в Капитоловке на Изюмщине, где нашла дневник убитого россиянами писателя Владимира Вакуленко», — сообщает организация.

Также Виктория начала работу над своей первой нон-фикшн книгой на английском языке War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War, который вскоре должен выйти в свет за рубежом.

Виктория Амелина родилась 1 января 1986 года во Львове. В школьные годы переехала с отцом в Канаду, однако вскоре решила вернуться в Украину. в 2007 году получила степень магистра компьютерных технологий в НУ Львовская политехника с отличием. В 2005—2015 годах работала в международных технологических компаниях.

в 2015 году Виктория Амелина приостановила карьеру в информационных технологиях, чтобы посвятить себя писательской работе.

В 2021 году Виктория стала лауреатом литературной Премии имени Джозефа Конрада-Коженевского. В том же году основала Нью-Йоркский литературный фестиваль, который проходил в поселке Нью-Йорк в Бахмутском районе Донецкой области.

