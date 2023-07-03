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Белорусские банки вводят целый ряд изменений

  • 3.07.2023, 9:39
Белорусские банки вводят целый ряд изменений

Некоторые из них связаны с ограничениями.

Некоторые банки в июле вводят изменения. Некоторые из них уже заработали, другие же вступят в силу в течение этого месяца. Новшества ввел также Нацбанк. «Зеркало» рассказывает, какие о банковских изменениях июля.

Новшества от Нацбанка

Нацбанк с 4 июля введет новшество по кредитным отчетам. «Состав включаемых в них сведений будет зависеть от цели получения отчета, — пояснял ранее регулятор. — Так, кредитный отчет, запрашиваемый пользователем для заключения кредитного договора, может содержать больше сведений, чем кредитный отчет, запрашиваемый для целей, не связанных с возникновением денежных обязательств».

С июля упали процентные ставки по некоторым банковским кредитам. Это связано с решением Нацбанка снизить расчетные величины стандартного риска (РВСР). Если упростить, то это процентный потолок по банковским кредитам. С июля РВСР для физлиц упал до 14,61% (было 14,89%), а для юрлиц — до 10,82% (было 11,66%). На этот потолок должны ориентироваться банки, когда выставляют процентные ставки по кредитам, их нельзя превышать.

Изменения от «Беларусбанка»

«Беларусбанк» с 17 июля введет новые ограничения по карточкам. Речь об установлении суточных лимитов по некоторым операциям по «пластику». Так, ограничение будет распространяться на денежные переводы с карты на карту. По карточкам «Бархат» лимит составит 400 рублей в сутки, по другим дебетовым карточкам банка — 3 тыс. рублей. Суточное ограничение можно отменить. Для этого нужно позвонить в контакт-центр банка или написать письменное заявление.

С 1 июля «Беларусбанк» ввел изменения по приему платежей наличными через устройства самообслуживания. Банк установил лимит по таким услугам — до 50 базовых величин за одну операцию (1850 рублей).

Какие еще новшества

«Приорбанк» ранее объявлял, что с 1 июля введет ограничение в 50 базовых величин (1850 рублей) за одну операцию по оплате услуг наличными в устройствах самообслуживания через ЕРИП. Такой лимит появится также на операции по пополнению текущего счета наличными. «Без ограничений продолжать оплачивать услуги через ЕРИП и пополнять текущий счет вы можете любым способом с помощью карточек „Приорбанка“», — уточнили в банке.

«Белгазпромбанк» с 18 июля введет изменения по оформлению банковских платежных карточек «Профи» для самозанятых. Этот «пластик» будет доступен не только в белорусских рублях, но и в долларах и евро. С 12 июля этот банк также внесет изменения в условия предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг физлиц.

Клиенты российского «Райффайзен Банка» с 3 июля не смогут отправлять переводы в евро в Беларусь, а также некоторые другие страны. По всей видимости, это отголоски решения Raiffeisenbank International сократить корреспондентские отношения с банками стран СНГ. Ранее прогнозировалось, что из-за этого клиенты некоторых белорусских банков могут столкнуться с новыми трудностями по переводам в долларах и евро за границу. Для клиентов некоторых наших банков такой риск по-прежнему сохраняется.

«Цептер Банк» с 1 июля снизил ставки по кредитам для физлиц и юрлиц.

Тем временем «Сбер Банк (Беларусь)» с 1 июля сделал ежемесячную плату за обслуживание карточки «КартаFUN» 3 рубля.

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