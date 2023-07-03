Ситуация стала еще более фееричной Сергей Запорожский

3.07.2023, 9:49

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Фото: EPA

За счет российского бюджета профинансировали мятеж.

Ситуация следующая... Она становится все более фееричной... И что очень смешно, благодаря путинским лизунам.

Дмитрий Киселев сообщил, что Путин, а это тоже самое, что бюджет РФ, профинансировал коммерческие структуры Пригожина на триллион рублей.

Такая сумма не снилась всем вместе взятым иноагентам РФ за которыми бегает клоун Бастрыкин.

А тут за счет российского бюджета профинансировали мятеж, который укрепил веру Запада, что Россию нужно дальше давить санкциями и помогать Украине оружием. Результат будет обязательно.

Никакие иноагенты не в состоянии были сделать и 10% от того, что удалось Пригожину да еще за счет российского бюджета.

Ну и отмечаем уже точно спущенную из Кремля методичку, что вагнеровцы не такие уж и герои. Это вслед за «Первым каналом» повторили на «России 1». Они Бахмут брали в три раза дольше чем армия РФ и «Ахмат» Мариуполь. Здесь отмечаем, как Кремль окунул в дерьмо мобилизованных из Донецкой и Луганской области, которые и понесли наибольшие потери при штурме Мариуполя. Их не упоминают вообще.

В общем, все идет как предсказано. А закончится тем, и это неминуемо, что позором будут покрыты все те, кто принимал участие в оккупации Украины.

Сергей Запорожский, Telegram

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