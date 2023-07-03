Ситуация стала еще более фееричной
- Сергей Запорожский
- 3.07.2023, 9:49
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За счет российского бюджета профинансировали мятеж.
Ситуация следующая... Она становится все более фееричной... И что очень смешно, благодаря путинским лизунам.
Дмитрий Киселев сообщил, что Путин, а это тоже самое, что бюджет РФ, профинансировал коммерческие структуры Пригожина на триллион рублей.
Такая сумма не снилась всем вместе взятым иноагентам РФ за которыми бегает клоун Бастрыкин.
А тут за счет российского бюджета профинансировали мятеж, который укрепил веру Запада, что Россию нужно дальше давить санкциями и помогать Украине оружием. Результат будет обязательно.
Никакие иноагенты не в состоянии были сделать и 10% от того, что удалось Пригожину да еще за счет российского бюджета.
Ну и отмечаем уже точно спущенную из Кремля методичку, что вагнеровцы не такие уж и герои. Это вслед за «Первым каналом» повторили на «России 1». Они Бахмут брали в три раза дольше чем армия РФ и «Ахмат» Мариуполь. Здесь отмечаем, как Кремль окунул в дерьмо мобилизованных из Донецкой и Луганской области, которые и понесли наибольшие потери при штурме Мариуполя. Их не упоминают вообще.
В общем, все идет как предсказано. А закончится тем, и это неминуемо, что позором будут покрыты все те, кто принимал участие в оккупации Украины.
Сергей Запорожский, Telegram