Украинский генерал: ВСУ успешно ведут боевые действия на главных направлениях фронта 3.07.2023, 10:03

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ВСУ имеют технологическое превосходство над РФ.

Командующий Десантно-штурмовыми войсками Максим Миргородский заявил, что Вооруженные Силы Украины имеют технологическое превосходство над россиянами, пишет liga.net.

По его словам, подразделения ДШВ успешно ведут боевые действия на главных направлениях фронта и каждый день продвигаются вперед — это восточное и южное направления.

Он отметил, что благодаря западным вооружениям украинские воины имеют технологическое превосходство над врагом, а бойцы хорошо обучены и подготовлены, в том числе и за границей.

Миргородский заявил, что десантники на высоком уровне освоили иностранные вооружения — это бронетанковая техника, артиллерия, стрелковое оружие, коллективное вооружение и разные технические средства.

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