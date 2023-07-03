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Украинский генерал: ВСУ успешно ведут боевые действия на главных направлениях фронта

  • 3.07.2023, 10:03
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Украинский генерал: ВСУ успешно ведут боевые действия на главных направлениях фронта

ВСУ имеют технологическое превосходство над РФ.

Командующий Десантно-штурмовыми войсками Максим Миргородский заявил, что Вооруженные Силы Украины имеют технологическое превосходство над россиянами, пишет liga.net.

По его словам, подразделения ДШВ успешно ведут боевые действия на главных направлениях фронта и каждый день продвигаются вперед — это восточное и южное направления. 

Он отметил, что благодаря западным вооружениям украинские воины имеют технологическое превосходство над врагом, а бойцы хорошо обучены и подготовлены, в том числе и за границей. 

Миргородский заявил, что десантники на высоком уровне освоили иностранные вооружения — это бронетанковая техника, артиллерия, стрелковое оружие, коллективное вооружение и разные технические средства. 

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