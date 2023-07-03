закрыть
3 июля 2023, понедельник, 11:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Возвращение легенды: презентован новый шестиколесный Гелендваген

2
  • 3.07.2023, 10:13
  • 4,668
Возвращение легенды: презентован новый шестиколесный Гелендваген

Модель предлагают в двух вариантах по мощности.

В линейке Mercedes G-Class снова появились шестиколесные версии. Сразу две таких модификации создали в ателье Brabus. Об этом сообщается на его официальном сайте.

В Brabus решили не ждать возможного появления шестиколесного варианта у нынешнего поколения Гелендвагена, а построили такие пикапы своими силами.

Специалисты Brabus удлинили и усилили раму Mercedes G-Class, добавили третью ось и грузовой кузов. Естественно, увеличен клиренс (до 472 мм), появились карбоновые расширители арок, лебедка, багажник на крыше, дополнительная оптика и внедорожная резина.

Тюнинг Гелендвагена не обошелся без фирменных портальных мостов и усиленной подвески. Салон отделан дорогой перфорированной кожей и карбоном.

Brabus XLP 800 6x6 Adventure оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо на 800 л. с. и 1000 Н∙м. С 9-ступенчатой автоматической КПП он разгоняется до 100 км/ч за 5,8 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч. Цена пикапа начинается с 1,1 миллиона евро.

Если этого мало, есть Brabus XLP 900 6x6 Superblack за 1,186 млн евро. Его 4,5-литровая восьмерка развивает 900 л. с. и 1250 Н∙м. Он стартует до 100 км/ч за 5,2 с.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников