закрыть
3 июля 2023, понедельник, 11:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Великая геополитическая неадекватность

4
  • Телеграм-канал «Рывок и прорыв»
  • 3.07.2023, 10:20
  • 5,502
Великая геополитическая неадекватность

В который раз поражаешься одному обстоятельству.

Читаешь новости о том, как обсуждается в разных странах НАТО вопрос поставки дальнобойных ракет Украине (прямое следствие путинской «спецоперации» – «демилитаризации»),MKCJIS и в который раз поражаешься одному обстоятельству.

Подходы у стран (США, Великобритания, Германия) разные. Но разговор ведётся понятный, разумный. И все исходят из того, что с Россией они не воюют, помогают Украине отстоять свою независимость и только. Все не желают, чтобы Украина наносила западным оружием удары по России в рамках её границ, признанных нашими международными договорами. Никто не хочет эскалации – создания предпосылок для прямого участия вооруженных сил стран НАТО в боевых действиях против российской армии.

У нас же в стране, провалившись с целями и сроками «спецоперации», неверно оценив свои возможности, не просчитав вероятного неблагоприятного сценария, получив через год с небольшим вооружённый мятеж, начальство продвигает выдуманную картину происходящего.

«Россия сегодня ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев», - сказал великий геополитик в своем обращении 24 июня, в мятежные пригожинские дни.

Давайте разберемся, посмотрим на факты.

Нет никакой агрессии, на Россию никто не нападал – ни Украина, ни страны НАТО. С какой стороны ни посмотри (дипломатической, политической, экономической, военной), ясно, что никто не планировал против нашей страны войны. Ни в краткосрочной, ни в среднесрочной, ни в отдалённой перспективе.

Факт очевиден – по приказу Путина 24 февраля 2022 года российская армия перешла установленную нашими международными договорами («большой договор о дружбе», договор о госгранице) границу Украины, начала наносить удары по военным объектам на территории нашей соседки. Так началось «спецоперация».

За будущее России сейчас борьбы тоже нет. В любом случае Россия будет существовать после Путина, как существовала до него, где-нибудь в начале 90-х, даже не подозревая о том, какой в её недрах скрывается «спаситель».

Путин уйдёт, страна останется. Пережив его и вздохнув с облегчением. Не надо обобщать свою личность, отождествлять свой катастрофический курс с судьбой страны.

Телеграм-канал «Рывок и прорыв»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников