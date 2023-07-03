Великая геополитическая неадекватность 4 Телеграм-канал «Рывок и прорыв»

3.07.2023, 10:20

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В который раз поражаешься одному обстоятельству.

Читаешь новости о том, как обсуждается в разных странах НАТО вопрос поставки дальнобойных ракет Украине (прямое следствие путинской «спецоперации» – «демилитаризации»),MKCJIS и в который раз поражаешься одному обстоятельству.

Подходы у стран (США, Великобритания, Германия) разные. Но разговор ведётся понятный, разумный. И все исходят из того, что с Россией они не воюют, помогают Украине отстоять свою независимость и только. Все не желают, чтобы Украина наносила западным оружием удары по России в рамках её границ, признанных нашими международными договорами. Никто не хочет эскалации – создания предпосылок для прямого участия вооруженных сил стран НАТО в боевых действиях против российской армии.

У нас же в стране, провалившись с целями и сроками «спецоперации», неверно оценив свои возможности, не просчитав вероятного неблагоприятного сценария, получив через год с небольшим вооружённый мятеж, начальство продвигает выдуманную картину происходящего.

«Россия сегодня ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев», - сказал великий геополитик в своем обращении 24 июня, в мятежные пригожинские дни.

Давайте разберемся, посмотрим на факты.

Нет никакой агрессии, на Россию никто не нападал – ни Украина, ни страны НАТО. С какой стороны ни посмотри (дипломатической, политической, экономической, военной), ясно, что никто не планировал против нашей страны войны. Ни в краткосрочной, ни в среднесрочной, ни в отдалённой перспективе.

Факт очевиден – по приказу Путина 24 февраля 2022 года российская армия перешла установленную нашими международными договорами («большой договор о дружбе», договор о госгранице) границу Украины, начала наносить удары по военным объектам на территории нашей соседки. Так началось «спецоперация».

За будущее России сейчас борьбы тоже нет. В любом случае Россия будет существовать после Путина, как существовала до него, где-нибудь в начале 90-х, даже не подозревая о том, какой в её недрах скрывается «спаситель».

Путин уйдёт, страна останется. Пережив его и вздохнув с облегчением. Не надо обобщать свою личность, отождествлять свой катастрофический курс с судьбой страны.

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