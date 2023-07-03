Минск попал в мировой рейтинг по дороговизне жизни для иностранных специалистов 3.07.2023, 10:25

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Столица за год потеряла сразу 22 пункта.

Новый рейтинг городов мира по стоимости проживания для иностранных специалистов опубликовала консалтинговая компания Mercer.

В топ-5 вошли Гонконг, Сингапур, Цюрих, Женева и Базель. Гонконг возглавляет рейтинг уже несколько лет. Белорусская столица заняла 182-ое место из 227. В прошлом году Минск находился на 204-ом месте.

Города стран ближнего зарубежья разместились на следующих позициях: Таллин (100), Вильнюс (123), Ереван (141), Баку (177), Тбилиси (181), Алматы (208), Ташкент (218). Российские и украинские города эксперты не анализировали.

Замыкают рейтинг Душанбе, Бишкек, Гавана, Карачи и Исламабад.

Рейтинг Mercer составляется на основе многих факторов, среди которых: экология, вопросы безопасности, уровень здравоохранения, образования, транспорта и другое.

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