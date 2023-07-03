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Фейгин: Путин боится всех и начал «чистки»

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  • 3.07.2023, 10:32
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Фейгин: Путин боится всех и начал «чистки»
Марк Фейгин

Пригожин запустил в РФ необратимые процессы.

Напуганный смутой Владимир Путин активизирует поиски предателей в своем окружении. Первой ласточкой стал генерал Сергей Суровикин. Сейчас военного, вероятно, допрашивают.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционер Марк Фейгин.

Генерала не видели с 24 июня. Если бы он сделал публичное заявление, то слухи и домыслы были бы развеяны. Однако уже больше недели судьба военного неизвестна, а не отличающиеся правдивостью российские чиновники уверяют, что после похода «вагнеровцев» на Москву ни одного задержания не было.

«Можно предположить, что его допрашивают, чтобы выяснить что-нибудь. Вдруг они с Пригожиным что-то обсуждали, что можно трактовать как соучастие в мятеже», — отметил Фейгин.

По предположению оппозиционера, с Суровикиным могут общаться ФСБ и департамент военной контрразведки. Не исключено, что генералу приходится отвечать на вопросы людей Путина.

«Чистка в армии будет. Чтобы не повторить новый мятеж, Путину необходимо провести эту чистку», — отметил Фейгин.

Путин будет избавиться от людей, которых заподозрят в нелояльности, однако здесь Кремлю придется столкнуться с дефицитом чиновников. В последние годы в России достаточно остро ощущается проблема кадрового голода.

Второй проблемой для Путина станет выяснение: кто же на самом деле знал о мятеже и, возможно, способствовал протесту.

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