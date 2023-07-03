ВСУ уничтожили российскую площадку для запуска дронов

ВСУ уничтожили российскую площадку для запуска дронов1
- 3.07.2023, 10:51
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Успешную операцию провели на Запорожском фронте.
Минус еще одна российская позиция на линии фронта в Запорожской области. На временно оккупированной территории Васильевского района бойцы Сил обороны Украины обнаружили и уничтожили площадку, с которой работали вражеские операторы дронов-корректировщиков. В целом, на этом направлении украинские бойцы продавливают линию обеспечения противника, пишет «Стопкор».
Видео результативной отработки по российской позиции для запуска БПЛА обнародовал в своем канале вечером 2 июля боец Нацгвардии Украины с позывным «Балу», который сейчас воюет на южном направлении.
Представители международного волонтерского сообщества GeoConfirmed геолоцировали точку, где находилась позиция дронщиков-корректировщиков врага. Речь идет об участке с координатами 47.497065, 35.50021 в «красной зоне» юго-восточнее деоккупированного населенного пункта Пятихатки в Васильевском районе Запорожской области.
Как сообщила утром 3 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, на Юге Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а именно: вели наступательные действия на направлениях Новодаровка – Приютное; Новоданиловка – Работино; Новоселка – Старомайорское. Украинские бойцы имели успех, за предыдущую неделю увеличены освобожденные территории на 28,4 кв. км.
Передать привет "коллегам" - это святое https://t.co/rzVqkf5pFQ #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/5p0qbwvSNu— Necro Mancer (@666_mancer) July 2, 2023
По мнению военного аналитика, координатора группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко, сейчас полоса обеспечения россиян в Запорожской области «трещит по швам, а кое-где и вовсе порвалась». Он отметил, что сейчас идет процесс выравнивания правого фланга, с которого регулярные войска РФ отошли ко второй линии вдоль опорных пунктов Орлинское-Любимовка-Новозлатополь, оставив в полях мобилизованных и представителей отряда «Шторм».
«Очень похожая ситуация в районе Работино. Судьба населенного пункта может решиться в ближайшие дни, учитывая, что Силы обороны Украины в этом районе уже ничто всерьез не останавливает. Полоса обеспечения в этом направлении продавлена и российские войска рассматривают вариант с уходом на новый рубеж, но есть нюанс. В случае освобождения Работино, по 0408 оккупанты посыпятся по Новопрокоповке, Ильченко и Сладкой Балке», – отмечает эксперт.
Его коллега, полковник ВСУ Константин Машовец прогнозирует, что уже в ближайшие дни передовые подразделения ВСУ могут выйти к первым позициям главной линии обороны противника в Южной операционной зоне по крайней мере на одном участке, а в течение недели – еще на двух.
Напомним, на прошлой неделе под Бердянском прогремели взрывы: местные источники информируют о прилетах в районе баз отдыха в Приморске – недавно именно там было поражено командование отряда «Ахмат».