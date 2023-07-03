«Хочется и сладенького, и колбаски вкусной, но как представлю, сколько это стоит!» 1 3.07.2023, 11:06

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Сколько продуктов на пенсию могут купить пенсионеры из Беларуси и Польши?

В Беларуси получателями трудовых пенсий на май 2023 года являются около 2,3 млн человек. Это каждый четвертый житель Беларуси, пишет «Ганцевичский час» . Каждый из них получает разную сумму пенсии. У одних это несколько сотен рублей. А другие наработали как-то и перешагнули пенсию более 1000 рублей.

А вот средняя пенсия по возрасту в стране у неработающего белорусского пенсионера в мае 2023 года составит 705 рублей.

У польских пенсионеров выплаты в 2,4 раза больше. Размер средней пенсии в Польше – около 2500 злотых, что в переводе на белорусские деньги будет равно 1700 рублям.

Сравним, сколько можно купить продуктов на пенсию в Беларуси и в Польше

Сравнить уровень жизни пенсионера в Беларуси и за границей можно по их покупательской способности.

Сколько ходовых продуктов смогут себе позволить пенсионеры обеих стран на средние пенсии?

Как видим, польские продукты немного дороже белорусских, зато и пенсия там почти в 2,5 раза выше. Но это именно такие продукты, как хлеб и молоко дороже в Польше (труд сельхозпроизводителя ценится выше). А вот фрукты, овощи есть в разы дешевле.

На продуктах польские пенсионеры вряд ли экономят при их доходах. Возможности купить на их пенсию продуктов значительно больше.

А вот на некоторые белорусские пенсии экономить надо основательно. Потому что обстоятельства, порой, складываются так, что приходится сводить концы с концами.

Но все эти средние пенсии, средние зарплаты, как средняя температура по больнице в отделениях вместе с моргом. Реальные люди – у них правда, а не статистика.

Впрочем, о нелегкой пенсионерской доле и можно ли за пенсию жить припеваючи, поговорили с пожилой ганцевчанкой, которая уже 18-й год находится на заслуженном отдыхе.

«Была б одна, жила бы как министр…»

Анне Владимировне Волуевич, 72 года. За плечами несколько десятков лет трудового стажа.

«Вот как сейчас помню – 33 года 2 месяца и 9 дней отпахала, – назвала точную выслугу лет пенсионерка.

Анна Владимирована из Клецка Минской области. Там начала работать на винзаводе. В Ганцевичи приехала вслед за мужем. В городе поначалу женщина работала экспедитором в райпо. А после сокращения устроилась на овощесушильный завод «Пищевик». И много лет там трудилась. Нет уже того завода, обанкротили и закрыли.

Зарабатывала мало, потому что должность была незавидная – трудилась рабочей в цеху. На пенсию ушла в 2005 году. На первую пенсию наработала всего 179 рублей.

«Какая там зарплата – гроши. Аванс получишь 29 рублей, ещё за что-то высчитают – получать-то и нечего, – рассказала Анна Владимировна. –Зарабатывала мало – мало и получила», – сказала пенсионерка.

Со временем пенсия выросла. Теперь Анна Владимировна получает 610 рублей. По её словам, это вроде и немало. Но пенсионерка говорит, что деньги расходятся все до копеечки. На «черный день» отложить не получается.

Анна Владимировна вдова. Но живет не одна – со взрослым сыном. Но он, по словам пенсионерки, «не вкладывается в семейный бюджет». Сын безработный. Много лет назад ездил на заработки. Там неудачно упал с высоты, а теперь в родном городе из-за болезни не может устроиться на работу. Да и не очень-то и стремится.

«Сидит у меня на шее. Все сама тяну, за все сама плачу, – с горечью сказала пожилая женщина и добавила. – Вот если бы жила одна, да только на себя тратила, то мне бы на все хватало. Жила бы себе, как министр».

Пенсионерка рассказала, что как только получит пенсию, сразу оплачивает коммунальные платежи за 2-комнатную квартиру. Ежемесячно выходит примерно по 130 рублей.

Значительную часть пенсионных денег тратит на лекарства. Ранее у нее был инсульт. Часть лекарств ганцевчанка получает бесплатно. Но многое приходится покупать из собственных средств. По ее словам, болячек хватает – то давление скачет, то сердце прихватит, то головной болью мучается. А порой уснуть никак не получается… А еще приходится покупать медицинские препараты и сыну.

«Не секрет, что лекарства сегодня дорогие. Тут два рубля, там пять – вот и набежала сумма», — сказала пенсионерка.

Львиную же долю пенсии тратит на питание. Говорит, старается экономить, покупать самые дешевые продукты, но они все равно влетают в копеечку. О дорогостоящих овощах и фруктах даже не помышляет. Покупает в сезон, что подешевле.

«Чтоб купить что-то вкусненькое для себя, даже и не думаю. Конечно, хочется и сладенького, и колбаски вкусной. Но как представлю, сколько это стоит! Все желание пропадает покупать», – посетовала пенсионерка. Смотрю, где скидки, где дешевле, так и выкручиваюсь», – подытожила пенсионерка.

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