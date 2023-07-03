Украинские защитники значительно проредили ряды 36-й и 155-й бригады ВС РФ 3.07.2023, 11:21

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Оккупанты не хотят идти в бой и готовы сдаться полным составом.

Украинские защитники хорошенько потрепали вражескую армию на Угледарском направлении. Не исключено, что в МО РФ хотят собрать в кучу остатки 155-й и 36-й бригады, а также «роты-z», чтобы бросить их в бой.

Такой новостью сегодня, 3 июля, поделился спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в прямом эфире канала «Киев».

Именно на этом участке фронта враг вообще не проводит ни одной атаки, так как некому идти в бой. Противник находится в очень плачевном положении, и ему вообще не выгодно даже думать об атаках на позиции ВСУ.

Украинские защитники хорошенько проредили ряды 36-й и 155-й бригады, а также заключенных из «z-роты», именно поэтому некоторые части стали записывать ролики, что не хотят идти в бой, а готовы сдаться полным составом военной полиции.

В Генштабе ВСУ сообщили, что накануне бои продолжились на четырех направлениях.

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