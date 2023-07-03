Белорусы поделились рецептами супервкусных шашлыков 10 3.07.2023, 11:53

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Вот их варианты.

«Зеркало» попросило читателей поделиться секретами того, как приготовить шашлык таким, чтобы… ну просто пальчики оближешь.

Рецепт № 1 от читателя Дмитрия: шашлык на киви

Что нужно:

1−2 кг свинины, желательно шейная часть с жировыми прослойками;

3−4 киви (можно мягкие);

2−3 большие луковицы;

соль и черный перец.

Что делаем?

Нарезаем мясо стандартными кусками для шашлыка. Солим и перчим, хотя это можно сделать и после мариновки, не принципиально. Режем лук и киви, а затем перетираем в блендере до жидкого состояния. При желании можно добавить еще и розмарин. Заливаем мясо полученной смесью и маринуем два-три часа, не больше.

— Перед приготовлением на шампурах с мяса нужно снять весь маринад. Затем жарить как обычный шашлык, — объясняет Дмитрий. — Киви расслаивает волокна мяса, поэтому оно получается очень сочным и мягким.

Нужно сказать, что рецепт шашлыков с киви по душе не всем. Другой наш читатель написал, что «невкусно совсем».

— Высыхая, сок киви оставляет на мясе мелкие твердые частицы. Ощущение, словно шашлык мукой посыпан, — делится своим опытом мужчина. — У меня самого особого рецепта нет. Могу лишь сказать, что шашлык, приготовленный в тандыре (шарообразная печь-жаровня. — Прим. ред.), намного вкуснее и сочнее, чем на мангале.

Рецепт № 2 от читателя, пожелавшего остаться неназванным: шашлык на травах

Что нужно:

1 кг свинины;

2 пучка кинзы;

2 пучка базилика;

лимон.

Что делаем?

За два-три часа до того, как соберетесь жарить шашлык, нашинкуйте кинзу и базилик, засыпьте ими мясо и дайте постоять. За полчаса до приготовления отожмите на мясо лимон и добавьте соль и перец по вкусу.

— Больше ничего не нужно. Я называю это — шашлык в зелени. Этот рецепт мне дал один азербайджанец, — написал читатель.

Рецепт № 3 от Иды: шашлык с перцем и помидорами

Что нужно:

1−2 кг свежей свинины (полендвица или шея);

1−1,5 кг помидоров;

2−3 перца;

лук, кинза и петрушка (Ида берет на глаз).

Что делаем?

Режем свинину, помидоры и перец на кусочки. Шинкуем зелень и лук. Перемешиваем все это в кастрюле и оставляем на три-четыре часа в теплом месте.

— После этого на шампуры нанизываем мясо вперемешку с овощами, — объясняет читательница. — Такого вкусного я не припомню.

Еще один вариант шашлыка с помидорами предложила наша читательница Лариса. Все ингредиенты, признается девушка, она берет на глаз.

— Нам понадобятся помидоры, лук и немного свежего базилика. Все перетираем в блендере и заливаем этой смесью мясо, которое мы до этого уже посолили и добавили в него специи, — объясняет читательница. — Получается очень вкусно, сочно и необычно.

Рецепт № 4 от читателя Николая: шашлык на «Кока-коле»

Что нужно:

1 кг свинины (лучше шея);

половина маленькой бутылки «Кока-колы»;

1 рюмка соевого соуса;

1 рюмка кетчупа;

зубчик чеснока.

Что делаем?

— Для маринада смешайте «Кока-колу», соевый соус, кетчуп и чеснок, — перечисляет Николай. — Нарежьте на куски свинину и часов на восемь оставьте в маринаде. Потом насадите свиные кусочки на шампуры и жарьте на гриле до готовности.

Рецепт № 5 от читательницы, которая «полгода жила в Грузии»: мясо, соль — и больше ничего

— Это не столько стандартно, сколько «грузины рекомендуют». Те самые грузины, которые, слыша о разных наших нестандартных способах мариновать мясо, искренне удивляются: «Вай, ты его потом сырым ешь?!» — написала читательница. — Хорошее мясо грузины делают так: безо всего и вся режут на куски, нанизывают на шампуры и кладут на мангал с огнем.

Как только, продолжает читательница, мясо «закрылось» с одной стороны, что происходит быстро, его переворачивают. После этого берут горсть обычной соли и кидают сверху на мясо. Что осталось — ровно столько мясу надо.

— Когда со второй стороны мясо «закрывается», огонь притушивают до углей, а мясо снова переворачивают, кидают еще одну горсть соли — и дальше готовят как обычно, — рассказывает читательница. — Пока полгода жили в Грузии, только такой способ видели в исполнении самых разных знакомых. Именно «для себя», а не в кафе.

Рецепт № 6 и № 7 от читателей, которые за простоту

Что нужно:

свинина, лимон, лук соль, перец.

Что делаем?

— Нарезаем мясо на кусочки, добавляем соль и перец по вкусу. Шинкуем и кладем сюда же лук, а затем выдавливаем сок лимона. Остатки лимона можно положить с мясом, — перечисляет читатель. — С утра замариновал, к обеду уже можно на огонь. К такому шашлыку будет отлично запечь овощи. И отдельная вкусняха в сезон — кукуруза на углях. Можно готовить как очищенную, так и в листьях😋.

Есть вариант еще проще.

— Залейте мясо подсолнечным маслом, посолите, поперчите, добавьте укроп. Дайте всему этому час постоять — и будет очень нежный и сочный шашлык, — делится своим рецептом второй читатель.

Бонус — три секрета от читателей, которые помогут сделать вкусный шашлык еще лучше

— Мой сакрэт прыгатавання шашлыка у тым, каб засаліць мяса за два дні да часу Х, — пишет один из читателей. — За гэты час яно «саспее», і ў выніку гэта дасць яму сакавітасць і мяккасць. А марынад ужо можна зрабіць на свой густ і заправіць ім мяса за некалькі гадзін да прыгатавання.

Второй читатель советует жарить шашлыки на шишках.

— У нас на даче растут сосны. Мы собираем шишки и готовим на них вместо дров, — написал читатель. — Шишки быстро прогорают, буквально за 15 минут, и дают очень хороший жар, а также приятный аромат сосны.

Еще одна читательница рекомендует есть уже готовый шашлык с вареньем из черной смородины.

— Варенье должно быть чуть с кислинкой, не сладкое, — уточняет она. — Это поможет раскрыть полноту вкуса.

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