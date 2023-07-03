Гастроли «путиных» по стране 2 Telegram-канал «СерпомПо»

3.07.2023, 11:55

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Эпохи разложения любят мифы.

Становясь частью политической ткани общества, мифы участвуют в формировании реальности. Ведь миф - это не обман, не ложь, это нечто, обладающее правдоподобием.

Такова история о двойниках великого геополитика. Основанная на разности поведения «путиных». Для встречи с одним надо сидеть на недельном карантине. Или же к нему не подойдешь, потому что со всех сторон снайперы (как на Пискаревском кладбище). Зато другой запросто выходит в толпу и печатает «безе» девушке в Дербенте. («Да, чудеса чудесные, то к людям боялся выходить, в храме одиноко стоял, за столом 100-метровым по разным углам вел какие-то переговоры, а тут прямо в толпу и целоваться?»).

И вот новость о возможных гастролях «путиных» по стране. Как она осмысливается ироничными, критически настроенными гражданами? Какие образы для россыпи разъехавшихся по стране двойников они находят? Вот, кстати, классификация двойников: «1-Оригинал, 2-Говорун, 3-Удмурт, 4-Кучма, 5-Дипломат, 6-Банкетный, 7-Синяк».

Есть два центральных образа: «чёс «Ласкового мая» и «дети лейтенанта Шмидта». Но не только («А почему нет в расписании поездки в суд Гааги. - Клон «Сиделец» отсутствует!»).

«Дети лейтенанта Шмидта.... Регионы поделили, все путем..... главное, территории не попутать…», «Поедет в регионы при чем одновременно. А чего время терять. Святые и не такое умеют!», «Теперь придётся восторженную толпу возить)», «Слава «Ласкового мая» покоя не даёт». «Ласковый май 2.0». «У меня перед глазами возникает сцена из старого фильма «Волшебная лампа Алладина», когда злой волшебник разбежался на все четыре стороны!»

Таких комментариев – десятки.

Про злого волшебника очень ярко. Среди разгромленных гражданских институтов и репрессий Россия жива иронией, смехом. Ничего с этим начальство не сделает. Можно не пыжиться.

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