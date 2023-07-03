Российские вертолеты и самолеты в Брянской области уничтожил ЗРК Patriot 4 3.07.2023, 12:03

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Стали известны новые подробности «черного дня» российской авиации.

Воздушные силы ВСУ показали видео, на одном из кадров которого видно уничтоженные ЗРК Patriot вражеские цели. Под тремя российскими вертолетами указана дата 13 мая — день, когда в Брянской области «падала» российская авиация, обращает внимание New Voice.

На видео, опубликованном в День зенитных ракетных войск, 3 июля, бойцы рассказывают об успешной защите неба над Украиной от российских ракет и дронов системами ЗРК С-300, Бук-М1, NASAMAS, IRIS-T.

В списке сбитых целей зенитно-ракетного комплекса Patriot через трафарет набито 13.05.2023, над этой надписью — три вертолета и один беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Также рядом еще два самолета, однако дату под ними разглядеть сложно.

13 мая в Брянской области РФ почти одновременно упали два российских военных вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35, экипажи погибли. Об этом писали российские государственные СМИ и выкладывали видео в соцсети очевидцы, но официально российские власти не комментировали инциденты и количество потерянных летательных аппаратов.

На следующий день спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что речь может идти о падении уже трех вертолетов, а эта ударная группа из вертолетов и самолетов РФ тогда летела осуществлять очередную атаку управляемыми авиабомбами на украинские населенные пункты на севере. Он говорил, что к «самолетопаду» причастна противовоздушная оборона россиян.

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