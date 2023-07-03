Гребцов из Беларуси не допустили к чемпионату мира в Германии 8 3.07.2023, 12:08

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За бортом турнира остались и российские спортсмены.

Гребцов из Беларуси и России не допустили к чемпионату мира в Германии. Причиной отказа называется невозможность обеспечить безопасность спортсменам, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера российской сборной Александра Костоглода.

Мировое первенство по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Дуйсбурге 23-27 августа. Оно является отборочным на Олимпиаду 2024 года.

В начале лета исполком Международной федерации гребного спорта принял решение, что белорусские и российские гребцы в ограниченном количестве смогут участвовать в чемпионатах мира. Основное условие допуска — не поддерживать войну России в Украине никаким способом. Однако организаторы соревнований в Германии решили иначе.

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