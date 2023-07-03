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Четверть украинцев покинули свои дома из-за российской агрессии

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  • 3.07.2023, 12:30
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Четверть украинцев покинули свои дома из-за российской агрессии

Шокирующие цифры от британской разведки.

Полномасштабным вторжением в Украину Россия спровоцировала кризис перемещения, проявляющийся в возникновении огромного количества беженцев и ВПЛ

Об этом сообщила британская разведка.

Как отмечается в своде, 29 июня власти Украины сообщили об эвакуации из зон боевых действий на подконтрольных Украине территориях Донецкой, Харьковской и Херсонской областей 139 тыс. граждан.

В британской разведке говорят, что «это лишь часть более широкого кризиса перемещения в Украине». По оценкам ООН, 6,3 млн. украинцев остаются беженцами и более 5 млн. - внутренне перемещенными лицами.

«При довоенном населении в 44 млн человек четверть украинцев по-прежнему вынуждены покинуть свои дома в результате вторжения России», – говорится в сообщении британской разведки.

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