Вячеслав Сивчик: Белорусы обязательно освободятся от диктатуры 3.07.2023, 13:00

Вячеслав Сивчик

Эта дата будет праздничным днем в национальном календаре.

3 июля в Беларуси отмечают так называемый день независимости. Когда на самом деле белорусы должны праздновать этот день?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с лидером движения солидарности «Разам» Вячеславом Сивчиком.

— Вы знаете, что это совсем не праздник. Во-первых, был нелегитимный референдум, когда Лукашенко незаконно отменил дату 27 июля, настоящий День независимости, а затем назначил 3 июля. Причем здесь скрыта серьезная трагедия, потому что это день освобождения от нацистских оккупантов города Минска в 1944-м году. Но мало кто знает, что немцы немного раньше ушли из города, который уже даже без них подвергался ударам авиации и артиллерии. Поэтому эта дата, во-первых, минская, а во-вторых, это та правда про войну, про которую никогда не говорили даже самим минчанам.

— Какие еще праздники нужны в новой Беларуси?

— Белорусский народ имеет очень много хороших и важных дат. Когда мы говорим про независимость, то, в том числе, надо помнить 25 марта, День БНР, День Воли, день, когда была принята уставная грамота в 1918 году. Обязательно вместе с 27 июля надо вспоминать 25 августа, когда в очередной раз была возрождена независимость Беларуси.

Я надеюсь, что у белорусов будет еще одна дата, День Свободы, потому что обязательно надо освободиться от власти той банды, которая сегодня руководит Беларусью. Когда-нибудь это случится. Я думаю, что этот день также будет праздничным в национальном календаре белорусов.

— Есть ли даты, связанные с событиями после 2020-го года, которые стоило бы отмечать?

— В первую очередь я бы обратил внимание всех ваших читателей на ту дату, которую уже два года отмечает белорусское сообщество, — это 21 мая. Все знают, что в 2021-м году в этот день в Шкловской тюрьме был убит реальный герой Беларуси Витольд Ашурок. В память о нем в этот день по всему миру проходят акции солидарности с белорусскими политзаключенными. Как вы сами понимаете, это абсолютно не искусственная дата. Я думаю, что она также останется в истории белорусского народа, она также будет в календаре.

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