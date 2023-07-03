закрыть
3 июля 2023, понедельник, 13:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Ежегодно на Сатурне выпадает 1000 тонн алмазов в виде дождя

1
  • 3.07.2023, 13:14
Ученые: Ежегодно на Сатурне выпадает 1000 тонн алмазов в виде дождя

Причина - необычная погода на планете.

Ученые считают, что сочетание странной погоды и необычных химических реакций может привести к тому, что на Сатурне и других подобных газовых гигантах идут дожди из алмазов, пишет Express (перевод - «Фокус»).

Как показывают исследования двух газовых гигантов, Сатурна и Юпитера, в их атмосферах находится очень много кристаллического углерода. Когда здесь молнии попадают в газообразный метан, то от него отделяется углерод, который твердеет при падении вниз и превращается в алмаз.

По словам Кевина Бейтса из Лаборатории реактивного движения NASA, алмазы, в частности на Сатурне, падают вниз в виде дождя, а затем превращаются в жидкое море в горячем ядре планеты. Нечто подобное происходит и на Юпитере. По оценкам ученых, самые большие «капли» такого алмазного дождя примерно 1 см в диаметре. По словам Бейтса, ежегодно на Сатурне выпадает примерно 1000 тонн алмазов в виде дождя в год.

Фото: NASA

Ученые проанализировали атмосферные явления на Сатурне, а также изучили данные о том, как ведет себя углерод в различных условиях. Они пришли к выводу, что стабильные кристаллы алмазов появляются сначала в верхних слоях атмосферы планеты, где в результате химических реакций, вызванных ударами молний, от метана отделяется углерод.

Этот углерод начинает падать вниз и примерно через 2500 км превращается в графит, затем еще примерно через 6000 км он превращается в алмаз. Этот алмазный дождь падает вниз еще на расстояние в 30 тысяч км (радиус Сатурна почти 60 000 км).

Фото: NASA

Когда алмазы достигают такой глубины, то они под влиянием огромного давление и высокой температуры уже не могут оставаться твердыми и постепенно переходят в жидкое состояние в недрах Сатурна, и, как считают ученые, и Юпитера.

Но есть две планеты в Солнечной системе, где также идут дожди из алмазов, но в отличие от Сатурна и Юпитера, они не остаются всегда твердыми. Это две самые далекие от Солнца планеты – Уран и Нептун.

Фото: wikipedia

Низкие температуры на этих планетах не позволяют алмазам расплавиться. Ученые считают, что некоторые алмазы, падающие виде дождя на Уране и Нептуне, могут достигать по размеру миллиона каратов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников