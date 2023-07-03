«На процедуры водят на длинной цепи и с овчаркой» 3.07.2023, 13:36

Как выглядит карательная психиатрия для политзаключенных в Новинках.

Политзаключенную, активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк насильно перевели в «Новинки».

Что может ожидать узницу режима Лукашенко в психиатрической лечебнице? Об этом на условиях анонимность сайту Charter97.org рассказал бывший политзаключенный, которого также принудительно отправляли в Новинки:

— По приезду моют хлоркой и полностью переодевают, даже свое нижнее белье нельзя. Будет полное медицинское обследование. В туалет можно только по расписанию — иначе в ведро (стоит в камере). На рентген и другие процедуры водят в наручниках, на длинной цепи и с овчаркой. В камере нельзя иметь ничего от слова совсем. Даже зубные щетки и мыло находятся в шкафчиках в коридоре. Из развлечений — кубики из хлеба.

Выход из камеры и другие передвижения по лечебнице — как для «смертников»:

— Соседями по «палате» будут убийцы, пытающиеся «съехать» на «состояние аффекта» во время совершенных преступлений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».