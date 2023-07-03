Алексей Мельник: Украинские операторы удивили конструкторов ЗРК «Патриот» 2 3.07.2023, 13:52

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Американские системы прошли боевое крещение.

Воздушные силы ВСУ показали видео, на одном из кадров которого зафиксировано уничтоженные с помощью ЗРК «Патриот» вражеские цели. Под тремя российскими вертолетами указана дата 13 мая — день, когда в Брянской области «падала» российская авиация.

Действительно ли тогда ЗРК «Патриот» мог уничтожить несколько российских вертолетов и самолетов? Об этом сайт Charter97.org поговорил с содиректором программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, первым помощником министра обороны Украины (2005–2008), военным экспертом Алексеем Мельником:

— Нельзя исключать такую версию, но, скорее всего, это были комплексы советского производства. Мы можем только делать предположения. Ведь, во-первых, украинская сторона придерживается политики непризнания атак на территории Российской Федерации и, соответственно, не раскрывает никаких деталей. Информация, которую мы получаем от российской стороны, то есть демонстрация каких-то обломков, возможно, элементов тех же ракет западного производства, на основании этого делать какие-то выводы было бы достаточно рискованно. Эти обломки могли быть привезены из какого-то другого места.

— Российская пропаганда много раз говорила, что «Патриоты» устарели, а Путин заявлял, что «их будут щелкать как орешки». Как себя показали американские ЗРК?

— Если использовать жаргон, которым пользуется Путин, то пока «Патриот» достаточно неплохо щелкает «аналоговнеты» типа «Кинжал». Это, наверное, не стоит ни времени, ни сил, чтобы рассказывать насколько данные, которые дает российская пропаганда по потерям украинской стороны и успехам своей, не соответствуют реальности. Но есть независимые источники, например — ORYX, которые действительно подтверждают, что как раз благодаря «Патриотам» была нивелирована проблема баллистических ракет, хоть и не полностью нейтрализована.

Комплекс «Патриот» способен делать то, на что неспособны комплексы советского производства — сбивать баллистические ракеты. Кроме того, я собственными глазами видел обломки «Кинжала», того же «Искандера», которые показывались в центре Киева. Причем характер обломков свидетельствует о том, что они не упали на землю, а были повреждены в воздухе.

Поэтому объективные показатели, все-таки, в пользу «Патриот». Кроме того, как отмечали зарубежные СМИ, это первое боевое крещение «Патриота» в современных условиях.

Как минимум украинские операторы смогли выдавить из него максимум, чего, возможно, не ожидали даже сами конструкторы.

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