Белорусы скоро получат жировки по повышенным тарифам 3.07.2023, 14:08

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Что и на сколько подорожало?

В жировках белорусов за июнь, которые должны прийти ближе к 10-му июля, суммы за некоторые услуги будут выставлены по повышенным тарифам. Причина — их подорожание с 1 июня. «Зеркало» рассказывает, что конкретно подорожало и на сколько вырастут платежи за горячую воду.

Субсидируемые тарифы на отопление и подогрев воды с 1 июня подняли на 12,7% — до 24,7187 рубля за 1 Гкал.

К примеру, за горячую воду (за 0,4198 Гкал) в двухкомнатной квартире в Минске на 50 «квадратов», в которой прописан один человек, по льготному тарифу за июнь выйдет 10,37 рубля. В мае вышло бы 9,2 рубля.

В квартире, в которой никто не прописан, в июне за такой же потребленный объем теплой воды, выйдет сумма в 53 рубля. Для такого жилья тариф подняли с 1 января.

С июня также для населения также подорожало электричество и природный и сжиженный газ для отопления. Так, электроэнергия стала дороже на 3−13% в зависимости от тарифа.

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