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Четыре фильма о пути к успеху, которые основаны на реальных событиях

  • 3.07.2023, 14:19
  • 2,348
Четыре фильма о пути к успеху, которые основаны на реальных событиях

Эти киноленты стоит посмотреть каждому.

Если вам в жизни недостаточно мотивации, и вам кажется, что все неприятности случаются только с вами, «Униан» представляет подборку фильмов, основанных на реальных событиях. В кинолентах описаны не только истории успеха известных людей, но и жестокие испытания судьбы, с которыми столкнулись герои.

«Большие глаза»

«Большие глаза» - это фильм режиссера Тима Бертона, основанный на реальных событиях. Он рассказывает историю Маргарет - художницы, которая рисует детей с необычно большими глазами.

Главная героиня начинает свою карьеру, переехав в Сан-Франциско со своей дочерью Джейн. Она страдает от развода и финансовых проблем, но несмотря на это, продолжает рисовать свои уникальные картины. Судьба Маргарет меняется, когда она знакомится с мужчиной по имени Уолтер.

Уолтер предлагает Маргарету вступить в фиктивный брак, чтобы продать ее картины под своим именем и обеспечить ими коммерческий успех. Маргарет соглашается, но обман приводит к неожиданным последствиям.

«Сельма»

Сюжет фильма «Сельма» описывает борьбу за голосование и равноправие темнокожих граждан в Соединенных Штатах. Главным героем является Мартин Лютер Кинг - известный американский гражданский правозащитник и лидер движения за гражданские права.

Он принимает решение организовать мирный протестный марш от Сельмы до Монтгомери (Алабама), чтобы привлечь внимание к насилию и дискриминации, с которыми сталкиваются темнокожие избиратели.

«Эдди Орел»

Это фильм, основанный на реальной и вдохновляющей истории Эдди Орела. Фильм рассказывает о пути простого и неуверенного в себе человека, который мечтает стать олимпийским чемпионом. К слову, Орел вошел в историю как первый представитель Великобритании на зимней Олимпиаде в прыжках с трамплина.

Фильм воплощает идею того, что настоящий успех не всегда связан с победой на олимпийской арене, а скорее с преодолением своих собственных ограничений и осуществлением своих мечтаний, невзирая на препятствия.

«Социальная сеть»

Это драматический фильм, основанный на реальных событиях и режиссёрской работе Дэвида Финчера. Фильм рассказывает о создании и развитии социальной сети Facebook, а также о сложных отношениях между основателями.

Сюжет фильма начинается с университетского студента Марка Цукерберга в Гарварде. Во время сессии он запускает сайт FaceMash, на котором студенты могут оценивать привлекательность своих однокурсников. Благодаря этому сайту, Марк привлекает внимание бизнесмена Эдуардо Саверина, который предлагает ему помощь в создании нового проекта.

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