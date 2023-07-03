Зеленский: Война не закончится, пока Крым находится под оккупацией 3.07.2023, 14:33

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Владимира Зеленского

Освобождение Крыма — конечная цель Украины.

Украина будет считать победой в войне над Россией восстановление территориальной целостности государства по состоянию на 1991 год. То есть война не будет закончена, пока Крым будет находиться под российской оккупацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью CNN.

Несмотря на то, что усилия Украины сосредоточены на отвоевывании территории на юге и востоке, украинский президент отметил, что конечной целью государства является освобождение Крыма.

«Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно: война еще не закончилась», - сказал он.

На вопрос, есть ли сценарий, при котором может быть мир без Крыма, Зеленский сказал: «Тогда это не будет победой».

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