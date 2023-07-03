Профиль и кредитная история: как белорусам повысить свои шансы на получение кредита в Польше 3.07.2023, 14:51

Получить кредит в польском банке вполне реально.

Получить кредит в польском банке вполне реально для неграждан. И все же многие сталкиваются с отказами. MOST выяснил, что учитывают банки и как повысить свои шансы на получение кредита.

Как и в большинстве стран, в Польше банки держат в тайне внутренние алгоритмы, используемые для оценки потенциального кредитополучателя. Однако здесь действует закон, который обязывает банки предоставлять клиенту информацию о том, какие его персональные данные повлияли на оценку кредитоспособности. Поэтому заявитель, столкнувшийся с отказом, может попытаться улучшить «проблемные» показатели в будущем.

Оценка клиента называется Profilowanie. В большинстве случаев в расчёт принимаются:

– возраст потенциального клиента;

– размер и источник его доходов, стабильность их поступления и валюта, в которой они генерируются (лучше, если это злотый);

– условия занятости в Польше, срок действия договора с нанимателем, длительность трудоустройства и перерывы между разными работами;

– состав семьи;

– наличие и размер накоплений (собственного участия в покупке);

– уже имеющаяся кредитная нагрузка (т.е. объем ранее взятых и непогашенных кредитов или рассрочек);

– кредитная история и др.

Если же за кредитом обращается иностранец, то банк заинтересует, на каких основаниях тот проживает в Польше.

Алгоритмы оценки в каждом банке свои. Поэтому при одних и тех же вводных один банк может отказать заявителю, а другой – удовлетворить заявку.

Но в любом случае ни один из указанных пунктов не является непреодолимым. Например, работа по umowa zlecenia сама по себе, как правило, котируется ниже, чем по umowa o pracę. Но если это длительная и непрерывная работа со стабильной и достаточно высокой зарплатой, то такого заявителя банк оценит высоко. А вот потенциального клиента с umowa o pracę, но со стажем 3 месяца и нетто-доходом 3 000 злотых в месяц – низко.

Некоторые из факторов не изменить. Но о других можно позаботиться заранее. Например, при необходимости можно погасить ранее взятые рассрочки или займы. Кроме того, важно заранее позаботиться о своей кредитной истории.

Кредитная история

Кредитная история – это сведения о взятых кредитах (в том числе по кредитным картам) и об их погашении. Они хранятся в Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Там можно проверить свою кредитную историю самостоятельно. Туда же банк отправит запрос, когда вы подадите заявку на кредит.

Пока кредит не погашен, информация о нем обрабатывается BIK в любом случае. Все это время он виден в кредитной истории.

А вот информация об уже погашенных кредитах может как оставаться доступной, так и исчезать.

Если уже погашенный кредит вы оплачивали вовремя, то информация о нем по умолчанию не будет отображаться в BIK. Вы же заинтересованы как раз в обратном – в формировании хорошей кредитной истории.

Поэтому в BIK рекомендуют дать согласие на обработку данных о кредите. Это можно сделать прямо в момент подписания кредитного договора. Тогда данные о кредите, по которому вы уже расплатились, будут доступны финансовым учреждениям на период, указанный в согласии (пока вы его не отзовёте), но не более 5 лет с момента погашения кредита.

Если же вы не выразили такого согласия, когда брали кредит, – не беда. Можно обратиться в Центр обслуживания клиентов BIK и дать согласие на обработку данных обо всех ваших кредитах. Это можно сделать в любое время, пока вы оплачиваете кредит, или в течение 5 лет после его погашения.

Сложнее ситуация, если с погашением предыдущих кредитов возникали проблемы. Если вы допускали просрочки, то в течение 5 лет информация о кредите будет доступна в кредитной истории, независимо от вашего желания. На сайте BIK уточняется, что это случится при соблюдении двух условий:

– если просрочка при погашении кредита составила более 60 дней

– если прошло 30 дней с тех пор, как финансовое учреждение-кредитор сообщило вам о своём намерении обработать данные по этому кредиту.

Сочинить историю

Учитывая важность кредитной истории, многие советуют формировать её специально. Например, прежде чем обратиться за крупным кредитом (как правило, ипотечным), брать небольшие – потребительские. Скажем, купить в кредит ноутбук или холодильник, даже если у вас достаточно денег на их покупку.

В целом такая рекомендация не лишена смысла. Но принимая это решение, следует помнить несколько вещей. Во-первых, отсутствие кредитной истории в Польше не является непреодолимым препятствием для получения кредита. Есть немало случаев, когда одобренный крупный ипотечный кредит был первым, за которым иностранцы обращались в Польше.

Во-вторых, таким образом можно не только улучшить, но и ухудшить кредитную историю – иногда по забывчивости или невнимательности.

В-третьих, если мелкие кредиты не будут погашены до обращения за крупным, то затраты на их обслуживание будут снижать вашу кредитоспособность.

Наконец, с заявками на кредиты не стоит перебарщивать, особенно если вы не уверены, что они будут удовлетворены. Запросы в BIK от других банков, куда вы обращаетесь, видны в кредитной истории. Их слишком большое количество может насторожить потенциального кредитора.

Обратим внимание, что в Польше развит институт кредитных консультантов (doradca kredytowy). У них можно сориентироваться по своей кредитоспособности; узнать, как её улучшить и какие документы подготовить. Кроме того, консультант посоветует, в каком банке в конкретной ситуации больше шансов получить кредит и где условия по нему будут выгоднее. Услуги консультантов для кредитополучателей формально бесплатны – своё вознаграждение они получают от банков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».