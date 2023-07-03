Daily Mail: «Вагнер» может взорвать Крымский мост 3.07.2023, 15:03

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Кремль в панике усилил проверки.

Россия опасается, что боевики ЧВК «Вагнер» планируют нападение на Крымский мост стоимостью почти 4 миллиарда долларов. Туристы, едущие на Крымский полуостров, стоят в очередях до семи часов, поскольку охрана обыскивает каждую машину на наличие взрывчатки.

Как сообщает Daily Mail (перевод - «Униан»), на выходных оккупанты ввели интенсивные проверки. Считается, что Москва находится в состоянии повышенной готовности из-за опасений, что недовольные повстанцы «Вагнера» могут спланировать атаку после того, как их наемная армия была фактически расформирована.

Россияне особенно обеспокоены, что объектом атаки «вагнеровцев» станет Крымский мост - «сооружение века», нападение на которое произошло в октябре прошлого года.

«Теперь существует беспокойство, что бойцы «Вагнера» могут устроить атаку из-за своего гнева, что Путин может нарушить соглашение с лидером частной армии Евгением Пригожиным в обмен на прекращение их вооруженного восстания в прошлом месяце», - пишет издание.

Как отмечает издание, о вероятных диверсиях в Крыму предупреждало и международное разведывательное сообщество InformNapalm. Очевидно, что сейчас россияне больше всего боятся диверсий от «Вагнера».

Проверки дошли до того, что начали проверять детей и самые сокровенные части автомобилей.

«Говорят, что многие бойцы «Вагнера» недовольны выбором, который им дали, и ликвидацией частной группы наемников», - говорится в материале, намекая на гнев боевиков.

Крым станет потенциальной мишенью не только «Вагнера», но и Украины. Сейчас полуостров находится в радиусе действия поставленных Великобританией ракет Storm Shadow, но туристы все еще едут туда на отдых, несмотря на пляжи, превращенные в окопы.

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