Литва ввела новшества по национальным визам: что изменилось для белорусов? 3.07.2023, 15:12

Некоторые могут попасть в «ловушку».

С 1 июля в Литве появились изменения по выдаче национальной визы. Вильнюс существенно сократил список тех, кто может получить такой документ, а также урезал варианты, как можно подать заявление на такую визу. Об этом сообщается на сайте миграционной службы Литвы. Новшества затронули и белорусов. «Зеркало» узнало в литовской миграционной службе, что именно изменилось для наших соотечественников и как им теперь быть.

Что изменилось

С 1 июля в Литве вступили в силу изменения в «Закон о правовом статусе иностранцев». С этого месяца иностранцы, которые не находятся в Литве, будут обращаться за национальными визами только через внешнего поставщика услуг. Ранее это можно было сделать в том числе через литовские дипломатические представительства, консульские учреждения или визовые центры за границей.

При этом Литва сократила список тех, кто с 1 июля может подавать документы на национальную визу. Один из самых важных моментов, что этот документ теперь не могут получать студенты-очники литовских вузов, а также те, кто трудоустраивается в литовские компании. Кроме того, национальную визу теперь не выдают иностранцам по дефицитным специальностям, а также тем, у кого есть разрешение на работу от службы занятости.

«Иностранцам всех этих категорий для легального въезда и пребывания в Литве придется обращаться не за национальной визой, а за получением разрешения на временное проживание в Литве, — уточняют в миграционной службе Литвы. — Его можно получить не только в Литве по прибытии в департамент миграции, но и в 34 центрах VFS Global, работающих в зарубежных странах, где с начала этого года оказываются вышеуказанные услуги».

Как быть белорусам

Проще говоря, студентам-очникам и трудовым мигрантам теперь надо сразу подавать заявление на временный вид на жительство. Но нюанс в том, что для граждан Беларуси и России возможность подавать заявления на ВНЖ через визовые центры закрыта. Единственный вариант, по всей видимости, — въехать в Литву и на месте подать документа на ВНЖ. Но тут возникает вопрос, на каком основании попасть в соседнее государство, особенно в ситуации, когда по-прежнему сложно получить шенгенскую визу.

Но даже если белорус сможет въехать по шенгену и подать заявление на ВНЖ, то есть риск не успеть получить этот документ до окончания срока действия визы. По шенгену в ЕС можно пребывать до 90 дней в течение 180 дней. Стандартный срок рассмотрение ВНЖ по рабочим основаниям — до трех месяцев, ускоренный — до 45 дней. У студентов — один и два месяца соответственно. При этом если возникнут дополнительные вопросы по заявлению, то с ускоренного рассмотрения могут перевести на стандартное. В таком случае у тех, кто подается на рабочий ВНЖ, есть риск не успеть получить этот документ. Так называемые визы ожидания с 1 июля с Литве перестали выдавать. Ими можно было воспользоваться, если возникло «окно» между сроком действия старого документа и рассмотрение нового заявления. Национальные визы, которые Литва выдавала белорусам по упрощенной схеме (на полгода с возможностью продлить еще на 6 месяцев), теперь также недоступны.

В миграционной службе Литвы видят вариант, чтобы человек при подаче заявления указал, что документ заберет наниматель, а сам может уехать обратно в Беларуси. Затем чтобы ему передали ВНЖ в Беларусь для въезда в Литву. Либо снова въехать по шенгену и забрать документ самостоятельно.

При этом возможность подавать документы на литовские национальные визы остается для:

- студентов, приезжающих в Литву по программе обмена на обучение;

- иностранцев, прибывающих в Литву для работы преподавателями или для проведения научных исследований и/или экспериментальной (социальной, культурной) опытно-конструкторской работы в качестве исследователей, имеющих авторский договор с Литовским институтом науки и образования. В таких случаях национальная виза также будет выдана членам семьи таких иностранцев;

- иностранцев, прибывающих в Литву, которые преподают по совместным государственным программам с зарубежными странами или проводят научные исследования в качестве исследователей, а также членов их семей;

- спортсменов, участвующих в спортивных соревнованиях высокого уровня, или тренеров, как это определено в Законе о спорте Литовской Республики, прибывающих в Литву для занятий спортом. В этих случаях национальные визы могут быть выданы также членам семей таких иностранцев;

- моряков, прибывающих на судне, плавающем под флагом Литовского государства, или если судно, членом экипажа которого они являются, ремонтируется в Литве;

журналистов, аккредитованных Министерством иностранных дел Литвы;

- иностранцев, которые не могут покинуть Литву по одной из следующих причин: болезнь, другое острое расстройство здоровья или физическое состояние, личные причины, которые иностранцы не могли предвидеть, или форс-мажорные обстоятельства;

- иностранных предпринимателей, если они прибывают в Литву для ведения легальной деятельности и являются участниками компаний, зарегистрированных в Реестре юридических лиц, созданных в течение последнего года до даты подачи заявления о выдаче национальной визы, если компания собственный капитал (в случае неакционерных обществ и незакрытых акционерных обществ, активы) составляет не менее 28 тысяч евро, из которых не менее 14 тысяч евро составляют средства или другие активы, вложенные такими иностранцами.

- иностранцев, прибывающих в Литву на сезонную работу, имеющих разрешение Службы занятости на сезонную работу более 90 дней;

- иностранцев, которые являются работниками компаний, учрежденных в странах, не входящих в Европейский Союз или Европейскую ассоциацию свободной торговли, и временно командированы в Литву для работы такими компаниями;

- иностранцев, прибывающих в Литву в соответствии с положениями международных договоров или других соглашений Литовской Республики, а также в других случаях, когда целью их прибытия является долгосрочное пребывание в Литовской Республике. Это может быть длительное лечение или реабилитация, повышение квалификации, волонтерство.

Нынешние изменения не касаются подачи заявлений на получение шенгенских виз, порядок остается прежним.

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