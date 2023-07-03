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«Еду 120 км/ч по трассе, а тут у попутки отрывается колесо и летит прямо в меня»

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  • 3.07.2023, 15:43
  • 6,110
«Еду 120 км/ч по трассе, а тут у попутки отрывается колесо и летит прямо в меня»

Видео из салона авто.

Видео «Онлайнеру» прислал читатель Сергей. Именно ему вчера и досталось от попутной машины — вернее, ее колеса. Дело было на М1 в шесть часов вечера. На видео видно, как на скорости у автомобиля отрывается колесо, задевает автомобиль хозяина видеорегистратора и катится на встречку.

— Я ехал 120, он, думаю, 60 км/ч и на аварийке. Водитель рассказал, что слышал стук в колесе и продолжил ехать на аварийке. В общем, вместо того чтобы проверить колесо, он просто снизил скорость, включил аварийку и продолжил движение. И вот к чему это привело… — делится подробностями Сергей.

— Как я понял, колесо не было прикручено и просто отвалилось на ходу. Мне повезло, удар пришелся в мое колесо по касательной, ничего не повредило. Оторванное колесо покатилось на встречку, видел в зеркало заднего вида. Но машин там не было, оно перекатилось на другую сторону в лесополосу. Я остановился, проверил свою машину — все окей. Подошел к ним, поговорили, а потом уехал. Они вызвали эвакуатор.

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