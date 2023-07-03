ВСУ продвигаются на Таврическом направлении 3.07.2023, 15:45

2,938

Украинский генерал раскрыл потерях РФ за сутки.

Украинские военные продолжают продвигаться на Таврическом направлении. Только за сутки российские войска потеряли здесь почти три роты оккупантов и десятки техники.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

- На Таврическом направлении Силы обороны Украины продолжают продвижение вперед, - рассказал он.

В частности, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1389 огневых задач.

Потери врага

«За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. Уничтожены 34 единицы военной техники противника», - констатировал украинский генерал.

В частности: вертолет Ка-52; 4 танка; 3 ББМ; 2 пушки Д-30; БМ-21 «Град»; 2 БПЛА «Supercam», БПЛА «Zala»; пушка 2А36 «Гиацинт-Б»; зенитный ракетный комплекс «Стрела-10»; 2 гаубицы «Мста-Б» и автомобильная техника; 12 складов боеприпасов врага.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».