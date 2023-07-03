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В белорусском футболе произошел курьез

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  • 3.07.2023, 15:52
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В белорусском футболе произошел курьез

Во время матча болельщик украл мяч.

У футбольной команды «Барановичи» во время матча украли мяч. Клуб разместил в соцсетях видео инцидента и заявил, что будет обращаться в милицию, сообщает Tribuna . Однако ситуация, похоже, разрешилась.

— Уважаемые зрители и болельщики! Обращаемся к вам с просьбой помочь нам вернуть украденный футбольный мяч. Если у вас есть информация об этом происшествии или вы узнали человека на видео, обратитесь к нам или нашему клубу. Снимки с камер видеонаблюдения будут опубликованы завтра и переданы в «милицию», — говорилось в сообщении клуба.

Позже в комментарии к публикации в Instagram подписчик написал, он унес мяч со стадиона и пообещал его вернуть.

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