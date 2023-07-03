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Украинские бойцы уничтожили российский комплекс наблюдения «Муром-М»

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  • 3.07.2023, 16:03
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Украинские бойцы уничтожили российский комплекс наблюдения «Муром-М»

Он был «глазом мордора» на Южном направлении.

Вооруженные силы Украины уничтожили российский комплекс наблюдения «Муром-М». Оккупанты разместили его на Южном направлении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера и министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

«Силы обороны уничтожают «глаз мордора» на Южном направлении», - говорится в сообщении.

Федоров добавил, что так бойцы называют российский комплекс наблюдения «Муром-П». По его словам, он позволял оккупантам наблюдать за территорией и продвижением украинских войск.

«Но благодаря мастерству операторов БПЛА и мощному дрону-камикадзе «Пегас» россияне потеряли эту возможность», - добавил министр.

«Муром-М»

Это система для дальнего визуального наблюдения. Он оснащен оптической камерой с хорошим зумом, которая позволяет разглядеть человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль за 8 км и людей за 4 км.

Ситуация на фронте

Контрнаступательные действия ВСУ начались в начале июня. За прошедшую неделю освободили еще 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу.

По состоянию на утро 3 июля общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 230 260 военных. За последние сутки ВСУ ликвидировали 600 российских солдат.

Командующий Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины генерал-майор Максим Миргородский заявил, что воинские части и подразделения ДШУ ВСУ успешно ведут боевые действия на наиболее важных направлениях и ежедневно продвигаются вперед.

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