Рогачевское градообразующее предприятие попало под санкции Украины 3.07.2023, 16:11

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Речь идет про завода «Диапроектор».

1 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие санкций в отношении 192 физических лиц и 291 юридического лица, связанных с агрессией России по отношению к Украине. В санкционный список попало ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор», отмечает «Флагшток» .

Завод «Диапроектор» — градообразующее предприятие Рогачева. Завод был построен в 1970 году и специализировался на производстве оптических приборов для нужд советской армии. После распада Советского Союза произошла частичная конверсия военного производства, однако завод не утратил своей основной специализации. В 2009 году на предприятии продолжало работать 1,7 тыс. человек, что составляло более 5% от численности населения Рогачева.

В 2010-х годах завод столкнулся с ограничением заказов для нужд российской армии. Последовало значительное сокращение численности персонала, а в 2018 году предприятие и вовсе было вынуждено перейти на 4-дневную рабочую неделю.

Финансовая ситуация начала улучшаться, начиная с 2020 года. За два года предприятие сумело удвоить выручку от реализации производимой продукции. «Диапроектор» начал освоение новых видов вооружения — минометный прицел, лазерный прожектор для наводчика и командира, насадку ночного видения, дневной визир для наблюдения за полем боя.

Это уже не первые санкции в отношении «Диапроектора». Сразу после начала активной фазы агрессии России в отношении Украины рогачевский завод затронули санкции со стороны США. 1 апреля 2022 года американские власти внесли в «черный список» холдинг БелОМО, участником которого является рогачевский завод.

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